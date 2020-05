Vio.Me wurde der Strom abgestellt

Ende März hat die staatliche Stromgesellschaft der selbstverwalteten Fabrik Vio.Me in Thessaloniki den Strom abgestellt. Offensichtlich wurde dafür der Zustand der Ausgangssperre genutzt, um den Widerstand und Protest möglichst klein zu halten. Eine internationale Spendenkampagne soll die Produktion weiter sichern.

Manfred Neugroda, Köln

Mit seinem seit über sieben Jahren selbstverwalteten Betrieb ist Vio.Me ein Leuchtturmprojekt in Griechenland geworden, unterstützt von einer breiten Solidaritätsbewegung in Europa und darüber hinaus. Die Arbeiter*innen haben keine Chefs, machen Jobrotation und bekommen alle den gleichen Lohn. Nicht nur ihre Produktion von Seife und Reinigungsmitteln, sondern auch ihre Unterstützung von Flüchtlingen, die Einrichtung der sozialen Klinik der Solidarität in Thessaloniki und eines Ortes für politische und kulturelle Veranstaltungen machen sie zu einem Beispiel gesellschaftlicher Gegenmacht und hat sie zum Stachel für die griechischen Regierungen unter Tsipras (Syriza) und Mitsotakis (Nea Demokratia) werden lassen.

Am 30. März hat die staatliche Stromgesellschaft DEI unter Polizeischutz der Fabrik den Strom abgestellt und die auswärtige Verteilerstation zerstört. Seitdem wird mithilfe geliehener Generatoren produziert – anfangs auf kleiner Flamme, jetzt auch mit einem größeren Generator. Die Arbeiter*innen bewachen die Fabrik rund um die Uhr, um einen Überfall und eine Zerstörung der Anlagen zu verhindern. Neben dem bisherigen Vertrieb haben sie angefangen, mithilfe von Spenden Seife für Flüchtlingslager, insbesondere das Camp Moria auf Lesbos, zu produzieren.

Sie verhandeln mit dem Arbeitsministerium und der Stromgesellschaft über einen Wiederanschluss. Darüber hinaus wollen sie mit der Anschaffung eines großen Biodiesel-Notgenerators eine sichere Stromversorgung garantieren. Denn »die Produktion, die uns am Leben hält, darf keine Minute unterbrochen werden«, so die Arbeiter*innen. Dafür haben sie eine internationale Spendenkampagne initiiert. »Wir erwarten keine Gefälligkeiten, weder von Regierungen noch vom Staat. Wir nehmen die Produktion wieder auf«, sind sich die Kolleg*innen sicher.

Spendenkonto: Manfred Neugroda, IBAN DE65 50033300217854100, #power2viome

