Aktion 2020: Komm Rhein

Liebe Leser*innen,

Weltlage hin, Weltlage her, wieder tut sich Neues im Alten. »KommRhein«, so lautet der Wortspiel-Name des geplanten neuen Cafés der Sozialistischen Selbsthilfe in Köln-Mülheim, direkt am Rhein gelegen. In diesem Stadtquartier hat sich die Kabelindustrie vor Jahrzehnten zurückgezogen, aber Chancen auf Neues wurden nicht genutzt, nur neue altbekannte Wohnblöcke entstanden – Wohnen pur. Einzig der SSM hat sich dort mit seinem Inklusionskonzept der »Neuen Arbeit« auf einem Gelände anders breit gemacht. Eine 100-jährige Lagerhalle wurde vor dem Abrissbagger gerettet und ist heute nun eine Veranstaltungshalle für noch unbekannte Bands. Ein Secondhand-Möbellager und Wohnräume wurden erbaut. Nun folgt ein kleines Café mit großer Außenterrasse und schönem Blick auf den Rhein. Nun können dort bald viele »rheinkommen« und ein Projekt alternativer Welt kennenlernen.

»Komm rein« ist ja gleichfalls das Motto der CONTRASTE. Monat für Monat stellen wir dar, wie Menschen aufbrechen und welche Erfahrungen sie dabei machen. Wer hier beim Lesen reinkommt, wird leicht infiziert vom Traum des selbstbestimmten geselligen Lebens hier und heute. Dem hat die sozial so kalte Wohnwüsten-Marktwirtschaft wenig entgegenzusetzen.

Alternativen müssen sich allerdings auch ein Stück weit nach der Gelddecke strecken. Unsere CONTRASTE erfuhr hier wieder große Unterstützung bei der Aktion 2020, es kamen 702 Euro dazu. Vielen Dank. Fast die Hälfte des Spendenziels von 7.000 Euro ist erreicht. Geht da noch mehr?

Die Abokurve steigt wieder ein wenig. Sechs Leser*innen kamen dazu, darunter ein Kombiabo und eine Fördermitgliedschaft. Hinweis: Der Förderbeitrag kann steuerlich abgesetzt werden. Vielleicht wollen noch andere dem Steuerstaat ein Schnippchen schlagen. Vier Kündigungen trafen ein. Ein Leser meinte, dass er nicht zum Lesen käme. Er wünscht uns »weiterhin viel Erfolg mit dieser kraftvollen Zeitung«.

Gerne würdigen wir unsere Spender*innen durch Namensnennung, schreibt dazu bitte im Verwendungszweck »Name ja« oder sendet eine E-Mail an abos@contraste.org.

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Heinz Weinhausen