Dürre, feurige Zeiten

Liebe Leser*innen,

die zunehmende Erderwärmung bringt uns in deutschen Landen wieder Dürren und Waldbrände vor die geliebte Haustür. Immer näher, warnt die Wissenschaft, falls es denn keine deutliche Reduktion bei dem Ausstoß von Klimagasen gibt. In der Ukraine explodieren nicht nur Tag für Tag die Artilleriegeschosse, sondern auch die CO 2 -Emissionen. Natürlich vom Westen befeuert, um etwa ihre neuesten Waffen testen zu können. Die Erde darf untergehen, wenn nur vorher noch die traditionell russischsprachigen Gebiete der Ukraine zurückerobert sind und dort nur noch ordentliches Ukrainisch gesprochen wird. Ein solcher Eindruck drängt sich auf. Vernunft geht anders und die Stimmen für eine diplomatische Lösung werden lauter. Wann wird dieser Großbrand gelöscht sein?

Die Klimabewegung will dagegen den Untergang des Lebendigen tatsächlich verhindern und versucht Druck auf die versagende Ampelregierung aufzubauen. Trotz Kriminalisierungsversuchen, trotz Repressionen weichen viele Aktivist*innen nicht zurück. Wie würde Hannah Arendt wohl dazwischenrufen? »Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen.«

Im CONTRASTE-Briefkasten landeten erfreuliche sechs Abobestellungen, dazu eine Eintritts­erklärung als Fördermitglied zu 100 Euro. Die Aboprämien wurden rege genutzt. Drei Schnupper­abos wurden bestellt. Ein Abo wurde gekündigt.

An Zuwendungen erreichten uns 419,92 Euro. Herzlichen Dank. Wir haben uns nun dem Spendenziel um 81 Prozent angenähert. Es sieht vielversprechend aus, bald auch noch die benötigten 1.607,81 Euro in unserem Geldtopf zu finden. Aber hinein müssen sie noch.

Zuwendungen und Fördermitgliedschaften sind steuerlich absetzbar. Gerne würdigen wir unsere Spender*innen durch Namensnennung. Schreibt dazu bitte im Verwendungszweck »Name ja« oder sendet eine E-Mail an abos@contraste.org.

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Heinz Weinhausen