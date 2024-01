Der Kampf für Obst- und Gemüsegärten in Istanbul

CONTRASTE-Autorin Kiraz Özdoğan beschäftigt sich seit Jahren mit kollektiver Landwirtschaft, seit 2020 forscht sie zu Gemüsegärten als sozialem Kampf und zu historischen Gemüsegärten in Istanbul. Sie berichtet, welche historische Rolle die Gärten in Istanbul spielen und welchen Angriffen sie aktuell ausgesetzt sind.

Kiraz Özdoğan, Istanbul

Istanbul war nicht nur eine Stadt mit Gärten, sondern zusammen mit seiner Umgebung das fortschrittlichste und älteste kulturelle Zentrum des Gemüseanbaus in der Türkei. Die Gärtner*innen bewässerten ihr Gemüse, manchmal aus Brunnen, manchmal aus Flüssen, und versorgten den Boden mit Düngemitteln. Die Gartenarbeit war zu einer Kunst geworden, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Obwohl diese Kunst nach dem Ersten Weltkrieg durch die Vertreibung eines großen Teils ihrer Akteure – Griech*innen, Armenier*innen, christliche Albaner*innen – in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte sie irgendwie in die Zeit der Republik übertragen werden.

Die besten Gemüsesamen

An Orten wie den Schwarzen Mauern von Istanbul und Umgebung wurde die Gartenarbeit fortgesetzt. Unter den Neuankömmlingen gab es auch solche, die diese Kunst erlernten und beherrschten, wie zum Beispiel die Einwanderer*innen, die sich im Kartalviertel niederließen. Der Gemüseanbau in Istanbul wurde in der Republik so weit verbreitet, dass Istanbul und seine Umgebung Anfang der 1930er Jahre in vier oder fünf Gemüsezentren unterteilt werden konnten. Einige Stadtteile waren zum Synonym für bestimmte Gemüsesorten geworden. Im Jahr 1946 schrieben zwei Wissenschaftler, dass die besten Gemüsesamen der Türkei aus Istanbul stammten.

Die Gärten waren nicht nur wegen des Gemüseanbaus kulturelle Zen­­tren, sondern auch, weil sie Teil des festlichen Lebens der Stadt waren. Vor allem in Sur (Stadtmauer) und Umgebung sowie in den benachbarten Zentren wie Üsküdar versammelten sich die Menschen um die Obstgärten: Mal aßen sie Gurken und Salat, mal unterhielten sie sich angeregt. Die Obstgärten waren sogar Thema von Wiegenliedern und Karikaturen. Die Gärtner*innen veranstalteten Feste und Feiern. Staatliche Institutionen organisierten Wettbewerbe im Gemüseanbau und Gouverneure besuchten die Gärtner*innen. Manchmal schlossen sich die Gärtner*innen unter dem Dach eines Vereins zusammen. Die Gärtnerei war Teil des gemeinschaftlichen Lebens in der Stadt.

Stadtplanung für das Auto

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Gemüsekultur Istanbuls zu leiden. Nachdem die Demokratische Partei an die Macht gekommen war, orientierte sich das Akkumulationsmodell bei der Stadtplanung nicht mehr am freien Flusslauf, sondern am Auto. Die Obstgärten hatten unter diesem Modell zu leiden und wurden verdrängt. Die letzten verbliebenen griechischen Gärtner*innen verließen ihre Ländereien im Zuge des Pogroms vom 6. und 7. September 1955. Durch die Verschmutzung der Flüsse und die Trennung der Wasserläufe durch Autobahnen wurde die Gartenarbeit aus dem normalen Leben der Stadt verdrängt. Doch in den 1960er Jahren konnten sie den zwei Millionen Einwohner*innen Istanbuls immer noch Gemüse wie Auberginen und Salat anbieten.

Die in den 1980er Jahren eingeführte neoliberale Politik beschleunigte die Abholzung der Wälder Istanbuls. Einige der Gärtner*innen leisteten Widerstand, solange sie konnten; sie gingen das Risiko ein, im Schatten von Wohnhäusern und an Straßenrändern Gemüse anzubauen. Auf diese Weise haben einige von ihnen bis zum heutigen Tag überlebt.

Gezi-Park als Zäsur

Obwohl einige Journalist*innen den Verlust von Istanbuls Obstgärten beklagten, schwieg die soziale Opposition bis vor kurzem zur Abholzung der Stadt. In den 2000er Jahren, zunächst mit dem Kuzguncuk-Obstgarten, dann mit dem Obstgarten der Boğaziçi-Universität und den Initiativen der Yeryüzü-Vereinigung, begann die urbane Landwirtschaft auf die Tagesordnung der sozialen Bewegungen zu kommen. Der Gezi-Park führte in dieser Hinsicht zu einer historischen Zäsur.

Die im Gezi-Park entstandenen kollektiven Gärten wurden in die verschiedenen Stadtteile getragen. Zur gleichen Zeit begann der Kampf um den Schutz der Yedikule-Obstgärten entlang der Stadtmauer und des historischen Obstgartens der Piyale-Pascha-Moschee, des einzigen in der Region. Es folgte der Kampf um den Schutz der Obstgärten in Sarıyer. Zwei der kollektiven Obstgärten wurden von der Stadtverwaltung zerstört, indem sie sie in Hobbygärten umwandelte, während die anderen spontan verdorrten. In den ersten Monaten der Corona-Pandemie breitete sich die Bewegung erneut aus, und in Istanbul wurden 29 Kollektivgärten gegründet. Als die Politik der Beschlagnahmung und Vertreibung historischer Obstgärten von der neu gewählten Stadtverwaltung (2019) fortgesetzt wurde, wurde der Kampf für ihren Schutz wieder aufgenommen.

Während ich diese Zeilen schreibe, wird gerade ein Kompromiss mit der Stadtverwaltung über den Erhalt des Piyale-Pascha-Gartens als Handwerksgarten ausgehandelt. Die Angriffe auf die Yedikule-Obstgärten, die zwei Reiche und eine Republik überlebt haben, nehmen kein Ende. In den vergangenen zwei Jahren wurden einige (neun) der Obstgärten im Peribolosteum – zwischen der Hauptmauer und der vorderen Mauer – wegen Restaurierungsarbeiten auf unbestimmte Zeit geräumt; es wurde sogar Schutt in die Brunnen geworfen; die lebendige Bodenstruktur wurde ohnehin entfernt. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Kulturabteilung der Gemeinde diese Bereiche für den Massentourismus öffnen will, indem sie sie entgärtnert. In diesem Jahr hat die Gemeinde die Pacht für Ekrimisil um mehr als 1.000 Prozent erhöht und die Gärtner*innen wurden sogar aufgefordert, Pacht für das Land zu zahlen, von dem sie vertrieben wurden. Obstbäuer*innen und Aktivist*innen wehren sich, um die historischen Obstgärten von Yedikule zu schützen. Die Obstgärten am Rande der Stadt wie Kartal und Maltepe, die sich auf Privatgrundstücken befinden, sind jedoch leider von dieser Solidarität ausgeschlossen.

Titelbild: Der Gemüsegarten von Yedikule in Istanbul. Foto: Erdem Tepegöz