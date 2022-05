Abo-Aktion im Mai

Liebe Leser*innen,

oft lässt sich gerade in Krisenzeiten beobachten, wie wichtig und sinnvoll selbstorganisierte Strukturen sind. Dank des freiwilligen Engagements vieler Menschen erhalten die Geflüchteten aus der Ukraine viel Unterstützung. Beispielhaft berichten in dieser Ausgabe Aktivist*innen vom Gäst_innenhaus in Dannenrod, wie Menschen aus der Ukraine bei ihnen unterkommen. Spendensammlungen, private Fahrdienste und Unterkünfte, Angebote für geflüchtete Kinder – die Palette der guten Ideen ist riesig.

Doch wie Pro Asyl berechtigterweise fragt: »Warum nicht immer so?« Leider misst die EU immer noch mit zweierlei Maß und behandelt nicht alle Geflüchteten so angemessen. Die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze oder in den griechischen Lagern ist immer noch dramatisch. Auf dem Mittelmeer gehören Tod durch Ertrinken und illegale Pushbacks weiterhin zum Alltag. Das dürfen wir nicht vergessen.

Ihr habt die CONTRASTE zum Glück auch in diesen turbulenten Zeiten nicht vergessen. Und deshalb haben wir unser Spendenziel für 2022 schon fast erreicht. Vielen Dank für die 163 Euro Spenden im letzten Monat!

Leider sinken derweil unsere Abo-Zahlen ein wenig: Im letzten Monat erreichten uns insgesamt zehn Kündigungen, davon zwei Fördermitgliedschaften. Nur zwei neue Abos wurden bestellt, davon ein befristetes Knastabo. Ein Abo wurde auf eine Fördermitgliedschaft umgestellt. Außerdem ging ein Schnupperabo raus.

Um diesem Trend etwas entgegenzusetzen und neue Leser*innen zu erreichen, starten wir im Mai wieder eine besondere Aktion. In diesem Monat könnt ihr ein vergünstigtes Jahresabo für 30 statt 45 Euro bestellen. Das Abo ist auf ein Jahr befristet und kann danach zum Normalpreis verlängert werden. Natürlich könnt ihr dieses Abo gerne auch an eine andere Person verschenken.

In Krisenzeiten sind selbstorganisierte Strukturen nicht nur wichtig für Betroffene – sie können uns zwischen den vielen schlechten Nachrichten auch die Gewissheit geben, dass wir die Welt anders gestalten können.

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Regine Beyß