Auf der Zielgeraden

Liebe Leser*innen,

weit sind wir gekommen mit unserer Aktion 2020. Elf Unterstützer*innen waren beim 1.000 Euro-Konjunkturprogramm dabei und förderten insgesamt mit 904,50 Euro. Vielen Dank! Damit sind 5.759,49 Euro an eingegangenen Spenden und 82 Prozent unseres Spendenziels erreicht. Es fehlen noch 1.240,51 Euro, damit das CONTRASTE-Projekt nicht zahlungsunfähig wird und weiter erscheinen kann. Dem Ziel nahe gilt es, unser Spendenziel nun auch tatsächlich zu erreichen. Und vielleicht gelingt es, ein kleines Plus zu machen, um zum Beispiel eine Werbe-Postkarte zu finanzieren.

Wir von der Redaktion machen gerne weiter, authentisch von den vielen kleinen Aufbrüchen in eine andere Welt zu berichten. Es hilft ja nicht, an Bundeskanzlerin Merkel zu appellieren, mutiger zu werden, wie es gerade Greta Thunberg und Luisa Neubauer von Fridays for Future gemacht haben. Da gilt es vielmehr, wirklichen Druck aufzubauen. Und es gilt, trotz schwieriger werdenden Bedingungen die Anders-Leben-Projekte zu etablieren und auszuweiten. Jede und jeder muss ein Stück mutiger werden. Damit die Risse im herrschenden Kapitalismus größer werden, damit hinter ihnen Licht ins Dunkel kommen kann. Wenn ein Stück Zukunft aufleuchtet, gibt es Hoffnung für viele. Gerade an Hoffnung für die eine solidarisch-ökologische Welt fehlt es heute. Weswegen es heute die Aufgabe von uns Aktivist*innen ist, mittels vieler Projekte, Hoffnung zu »erschaffen«. Quantität wird dann in Qualität umzuschlagen.

Die Abolage ist in etwa ausgeglichen: Vier neue Abonnent*innen, drei Kündigungen. 13 Schnupperabos wurden bestellt. Ein Abo geht in die Schweiz. Ihr könnt helfen, CONTRASTE bekannter zu machen. Auslegeexemlare liegen bereit.

Gerne würdigen wir unsere Spender*innen durch Namensnennung. Schreibt dazu bitte im Verwendungszweck »Name ja« oder sendet eine E-Mail an abos@contraste.org.

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Heinz Weinhausen