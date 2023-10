Zeit für gute Nachrichten

Es ist nicht leicht, optimistisch zu bleiben. Ein Extremwetterereignis jagt das nächste, in der Ukraine tobt der Krieg und an den EU-Grenzen werden systematisch Menschenrechte missachtet. Doch trotz der schlechten Nachrichten gibt es immer noch viele Menschen und Projekte, die nicht aufgeben und sich für ein gutes Leben für alle einsetzen (siehe auch Seite 8). Vor allem junge Menschen wollen ihre Zukunft nicht einfach so her- und aufgeben – richtig so!

Fridays for future ist gerade fünf Jahre alt geworden. Deutschlandweit gingen beim Klimastreik am 15. September 250.000 Menschen auf die Straße. Doch »niemandem in der Klimabewegung ist nach Feiern zumute«, sagte eine Aktivistin gegenüber der tagesschau. Die Bewegung habe viel erreicht, aber noch nicht genug.

Deshalb machen sie weiter. Einen anderen Weg gibt es auch gar nicht. Wenn wir auf diesem Planeten eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir jetzt damit beginnen, sie zu gestalten. Alternative Ideen und Konzepte, wie es klappen kann, gibt es genug. Das zeigen nicht zuletzt die Berichte in CONTRASTE – sei es die Verkehrswende in Gießen (Seite 13), die solidarische Landwirtschaft in München (Seite 7) oder Hausbesetzungen in Berlin (Seite 5).

Damit wir mit diesen guten Nachrichten noch mehr Menschen erreichen, drucken wir im Oktober neue Postkarten. Wenn ihr Postkarten in euren Projekten auslegen oder verteilen könnt, schreibt bitte eine Mail an: abos@contraste.org

Obwohl wir unser Spendenziel im Rahmen der »Aktion 2023« bereits erreicht haben, bekamen wir noch weitere 68 Euro. Danke dafür! Ein Abo und eine Mitgliedschaft wurden gekündigt, dafür konnten wir vier neue Abonnent*innen und ein neues Fördermitglied begrüßen. Außerdem wurden drei Schnupperabos bestellt.

Zuwendungen und Fördermitgliedschaften sind steuerlich absetzbar. Gerne würdigen wir unsere Spender*innen durch Namensnennung. Schreibt dazu bitte im Verwendungszweck »Name ja« oder sendet eine E-Mail an abos@contraste.org.

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Regine Beyß