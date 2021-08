Endlich ist er fertig – unser erster Werbeclip 🙂 Gerne teilen und weiter verbreiten.

Die Idee ist entstanden, weil in der Corona-Pandemie so viele Veranstaltungen nicht stattfinden konnten. Normalerweise legen wir die CONTRASTE dort aus und erreichen so neue Leser*innen.

Um eine Alternative für Online-Formate zu haben, haben wir nun dieses kurze Video gedreht: