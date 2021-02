Online beieinander

»Jitsi« machte es möglich: Neun CONTRASTE-Redakteur*innen trafen sich am 15. und 16. Januar im virtuellen Raum. Ariane, Brigitte, Burghard, Eva Schmitt, Hans, Heinz, Peter, Regine und Uli waren dabei. Die Corona-Pandemie zwang uns, unser geplantes Präsenz-Plenum abzusagen.

Wir konnten mit beruhigten Nerven tagen: Der Finanzbericht weist aktuell ein erfreuliches Plus auf. Dank großzügiger Spenden hoffen wir nun, gut durch das neue Jahr zu kommen. Mit einer Werbepostkarte wollen wir neue Abos hinzugewinnen. Zudem planen wir im Mai einen Aktionsmonat, in dem Jahresabos zum Einstiegspreis von 33 Euro angeboten werden.

Wir diskutierten natürlich auch die Schwerpunktplanung für 2021. So soll unter anderem die Berliner »Stadtbodenstiftung« vorgestellt werden, ein Community Land Trust. Das ist eine gemeinschaftliche, nicht-gewinnorientierte Eigentumsform, mit der Grund und Boden der Spekulation entzogen wird, um diesen dauerhaft für günstigen Wohnraum aber auch für andere soziale, kulturelle oder gewerbliche Nutzungen zur Verfügung stellt. Aktuelle Entwicklungen im selbstorganisierten Gesundheitsbereich sollen beleuchtet werden, ebenso wie Themen und Aktionenvon Fahrrad-Initiativen.

Unsere fruchtbare Debatte zum Thema »Corona« ergab insoweit Einigkeit, dass wir es im Hinblick auf selbstorganisierte Projekte und alternative Online-Plattformen behandeln wollen. Außerdem wollen wir eine Rubrik für Meinungsbeiträge (siehe Seite 6 und 7) eröffnen.

Das Sommerplenum findet – hoffentlich wieder präsent – vom 2. bis 4. Juli in Ulis Wohnprojekt in Sprockhövel statt. Am Sonntag tagt dann die Mitgliederversammlung unseres Vereins. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Redaktion Köln

Titelbild: Screenshot von unserem ersten virtuellen CONTRASTE-Winterplenum