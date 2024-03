Neu: die Wundertüte

Liebe Leser*innen,

»Neues im Alten« heißt das Motto der CON­TRASTE. Wo immer sich etwas anderes als das kapitalistische business as usual entwickelt, wo sich Widerstand von unten dagegen aufbaut, möchten wir darüber berichten. Nur reichen da nicht 16 Zeitungsseiten im Monat, ein kleines Buch bräuchte es wohl schon dafür, um annähernd alles aufzuzeigen, was sich auf dem Globus jeweils aktuell an Selbstorganisation jenseits von neoliberalem Markt und dessen Staat zeigt. Selbstbestimmt, gemeinsam verbandelt, Eigenes aufbauend – dieses Universum ist zu groß, um nur ansatzweise der Vielfalt gerecht zu werden. Ebenso ist die Kritik am Alten, die Analyse darüber, wie Geld und Herrschaft zusammen wirken und ihr Unwesen treiben, kaum überschaubar.

So kam bei unserem Winterplenum die Idee auf, in diesem Jahr Monat für Monat eine Wundertüte in der CONTRASTE zu platzieren und sie mit einer kleinen Auswahl von Online-Beiträgen aus dieser widerständigen wie hoffnungstragenden Welt zu füllen, über die wir nicht berichtet haben. Texte, Audios, Videos, rätselhaft verpackt hinter QR-Codes. Wird es neugierige Leser*innen geben, die die Wundertüte öffnen? Darauf sind wir selbst neugierig. Gerne schreibt doch mal an:

info@contraste.org.

Was gibt es Neues bei unserer »Aktion 2024« zu vermelden? Eine kleine Sensation ist hier, was nicht passiert ist: Seit Gedenken hatten wir das noch nicht, dass es in einem Monat NULL Kündigungen gab. Dazu kamen zwei Fördermitglieder und vier neue Abos, darunter zwei Kombiabos und zwei ehemalige Abonnent*innen, die erfreulicherweise erneut ein Abo bestellten. Sechs Probeabos wurden bestellt.

Bei der Aktion 2024 gab es ein Sprung nach vorn, 1.264,75 Euro erreichten uns als Unterstützung. Vielen Dank. 1.000 Euro davon spendete der Kölner Verein »MachMit« zur Ausgabe »Obdachlosigkeit überwinden«. Wir haben nun schon 39 Prozent von den nötigen 9.000 Euro erreicht. Der Weg zum Ziel ist allerdings noch weit. Wer hilft mit?

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Heinz Weinhausen