CONTRASTE auf Tour

am zweiten Mai-Wochenende fand die Anarchistische Buchmesse in Mannheim statt – einen Bericht findet ihr auf Seite 14 . Wir bereicherten die Buchmesse mit einem großen CONTRASTE-Stand. Besucher*innen konnten sich auf Spendenbasis verschiedenste Ausgaben der letzten fünf Jahre »aneignen«. Auf Workshops verteilten wir thematisch passende Ausgaben gratis. So wurden wir um einige hundert Ausgaben leichter.

Wir begrüßten Abonnent*innen und knüpften nette, neue Bekanntschaften. Einige von ihnen sagten uns sogar Artikel zu. In zwei Jahren sind wir vielleicht wieder dabei. Falls es dann unser Zeitungsprojekt überhaupt noch geben sollte. Voraussetzung dafür ist, dass unser Spendentopf der Aktion 2024 bis zum November überquellen möge. Darum bitten wir.

An Spenden sind 260 Euro eingegangen. Wir benötigen noch 4.251,75 Euro, durchschnittlich 1.000 Euro in den nächsten vier Monaten. Drei neuen Abos stehen zwei Kündigungen entgegen. Neun Schnupperabos wurden geordert.

Gerne würdigen wir unsere Spender*innen durch Namensnennung. Schreibt dazu bitte im Verwendungszweck »Name ja« oder sendet eine E-Mail an abos@contraste.org.

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Heinz Weinhausen