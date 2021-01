Liebe Leser*innen,

es ist geschafft: Unsere Jahresabschluss ist ausgeglichen. Dank weiterer Unterstützung in Höhe von aktuell 2.117,22 Euro kamen in den letzten beiden Monate insgesamt 2.893,22 Euro zusammen. Das ist sensationell. Großen Dank an alle! Um das Spendenziel der Aktion 2021 in Höhe von 8.000 Euro zu erreichen, braucht es nun noch 500 Euro pro Monat an Spenden. Das scheint machbar, wenn es noch viele Leser*innen so sehen, wie es in einem Brief an uns zum Ausdruck kam: »Liebe Leute, da ich euch sehr wichtig, einzigartig und notwendig finde, werde ich euch noch eine Spende zukommen lassen.«

Aber es gibt auch trübes Licht. Viele haben in Corona-Zeiten mit geringeren Einkommen zu kämpfen. Das zeigt sich auch in der Abo-Entwicklung: Erstmals seit einigen Jahren konnten wir die Zahl der Abos und der Fördermitglieder nicht stabil halten. Von Dezember 2019 bis Dezember 2020 waren es im Vergleich 13 Abos und vier Fördermitglieder weniger. Das ist nicht dramatisch, nur wenn sich der Trend fortsetzt, wird es knifflig.

Es ist aber auch Ausdruck davon, dass die CONTRASTE wegen der Pandemie kaum noch ausgelegt werden kann, auch auf Demonstrationen ist das Verteilen schwierig geworden. Da gilt es auch für unser Projekt: durchhalten, neue Wege gehen und wieder auf bessere Zeiten hoffen.

Im letzten Monat sind fünf neue Abos dazugekommen, darunter zwei Geschenkabos. Dem stehen sieben Kündigungen und eine Kündigung einer Fördermitgliedschaft entgegen. Darunter zwei Cafés, die ja generell schließen mussten. Wieder sind zehn Probeabos zu vermelden, drei davon wurden verschenkt. Bitte sprecht weiterhin Menschen aus eurem Bekanntenkreis an, die CONTRASTE zu abonnieren.

Gerne würdigen wir unsere Spender*innen durch Namensnennung. Schreibt dazu bitte im Verwendungszweck »Name ja« oder sendet eine E-Mail an abos@contraste.org.

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Heinz Weinhausen