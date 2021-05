»Ich trete an für Erneuerung«

Liebe Leser*innen,

die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock meint, sie stehe für einen Neuanfang, während andere für den Status quo stünden. So sagte sie es Mitte April in ihrer Rede zur Bekanntmachung ihrer Kandidatur. Das sagte sie so beeindruckend selbstbewusst, als würde sie es so meinen. Wie wir in der CONTRASTE führte sie Beispiele für Neues im Alten an. Und die Tatkraft dafür will sie entfesseln: Die innovativen Ausnahmen sollen durch die grüne Kanzlerschaft zur Regel, zum Standard werden.

Aber ihre Begeisterung will nicht überspringen bei mir. Von der Mitte aus – mit einem dienenden Staat – will sie Gesellschaft ändern und verspricht Vielen vieles. Sie trete dafür an, dass Klimaschutz das zukünftige Fundament schaffe für Wohlstand, Freiheit und Sicherheit. Das Beste soll möglich werden für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie, begleitet von lebendiger Kultur. Investiert werden soll in Forschung und sozialen Zusammenhalt und – mensch halte sich fest – in Polizeiwachen (!) und Gerichtssäle (!).

Wie heißt es doch: Alter Wein in neuen Schläuchen, schmeckt nicht. Wahrscheinlich brauchen die Grünen mehr Polizei und Gerichtssäle, um die entfesselte Tatkraft von Klimaschützer*innen à la Dannenröder Forst in Schranken zu halten, sonst könnte noch die Wettbewerbsfähigkeit leiden. Die Kanzlerkandidatin sagte auch, dass Menschen jeden Tag über sich hinauswachsen. Wohl dem, das sollten wir tun, aber nicht für eine grüne Politik der Mitte.

Unsere Aktion 2021 wächst, aber nicht mehr exponentiell, es ist ja auch schon vieles geschafft. 212 Euro an Unterstützung stärken unser Projekt. Vielen Dank. Einen Schubs braucht es noch zum guten Ende.

Oberwasser bei den Abos. Einer Kündigung stehen gleich fünf neue Abos entgegen. Eine neue Dauerleserin lernte die CONTRASTE über ein Geschenk-Probeabo kennen – von einem engagierten Leser, der über die Monate 31 Probeabos verschenkte. Wow, einen besonderen Dank dafür! Gleich 22 neue Probeabos können wir so wieder vermelden.

Gerne würdigen wir unsere Spender*innen durch Namensnennung. Schreibt dazu bitte im Verwendungszweck »Name ja« oder sendet eine E-Mail an abos@contraste.org .

