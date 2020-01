Einladung zur Jubelfeier

Liebe Leserin, lieber Leser der CONTRASTE,

wir feiern unser 35. Erscheinungsjahr! Hinter uns liegen schon viele Berichte, viele Debatten, viele Hürden und viel Freude. Am Samstag, 18. Januar, geht es bei der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim in Köln, Düsseldorfer Straße 74, zur Jubelsache:

ab 14 Uhr Ankommen

15 Uhr SSM-Führung mit Heinz Weinhausen

17 Uhr Kaffee und Kuchen

18 Uhr Podiumsgespräch zwischen den Generationen mit dem langjährigen Contraste- Redakteur Burghard Flieger, der Soziologin Gisela Notz, dem Living-Utopia- Aktivist Tobi Rosswog und einer Aktivistin von Ende Gelände

ab 19.30 Uhr Buffet

ab 20 Uhr Musik & Tanz

Wenn du mit uns feiern möchtest, melde dich bitte spätestens bis zum 10. Januar 2020 an: info@contraste.org oder 0176 / 29 71 05 36 (evtl. AB). Bitte teile uns mit, ob du einen Schlafplatz benötigst.

Bei Interesse ist wie immer auch eine Teilnahme an unserem Redaktionsplenum möglich, das am 16. und 17. Januar ebenfalls bei der SSM stattfindet. Bitte melde dich dafür ebenfalls an.