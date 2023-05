Die Leinen sind los

Liebe Leser*innen,

unser CONTRASTE-Schifflein hat sich aufgemacht, mehr Menschen für Neues im Alten zu begeistern. Wellen schlagen wir noch keine, aber wir kommen langsam in Fahrt. Seit Anfang März sind es nun schon 18 neue Abos bzw. Fördermitgliedschaften. 100 sollen es mindestens werden bis Ende des Jahres, so unser Ziel. Wir machen in verschiedenen Social Media-Netzwerken darauf aufmerksam. Unseren Gratis-Newsletter beziehen inzwischen schon 65 Menschen. (Bestellung via contraste.org/newsletter ).

Inzwischen segeln wir als Zeitung für Selbst­organisation wieder allein, nachdem die vielen bekannte oya sich gänzlich von ihrem Zeitschrift-Konzept zu einem Geschichtenerzählen in verschiedensten Formen entwickelt hat. Durchaus sympathisch, nur geht es inzwischen mehr um das individuelle Tun und Wirken. Die oya-Homepage bietet in ihrem Archiv weiterhin viele Artikel über Projekte.

An Spenden sind 203 Euro eingegangen, vielen Dank. Nun sind es noch 2.641,35 Euro, die wir zum Weitermachen benötigen. Im letzten Monat sind 14 neue Abos dazu gekommen. Erfreulich, dass darunter auch sieben »Knastabos« waren. Eine Fördermitgliedschaft wurde gezeichnet. Dem stehen vier Kündigungen entgegen, darunter ein Sterbefall. Sieben Probeabos wurden bestellt. Wir freuen uns darüber, wenn ihr Probeabos oder gar ein befristetes Jahresabo verschenkt.

Zuwendungen und Fördermitgliedschaften sind steuerlich absetzbar. Gerne würdigen wir unsere Spender*innen durch Namensnennung. Schreibt dazu bitte im Verwendungszweck »Name ja« oder sendet eine E-Mail an abos@contraste.org.

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Heinz Weinhausen