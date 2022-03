Wir atmen weiter

Liebe Leser*innen,

der Frauenkampftag hat eine lange und facettenreiche Geschichte – das macht Gisela Notz in ihrem Artikel auf Seite 5 anschaulich deutlich. Und diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Auch im Jahr 2022 werden am 8. März wieder vielfältige Aktionen stattfinden, denn bis heute sind noch nicht alle Forderungen der feministischen Bewegung erfüllt. Dabei hat der erste internationale Frauentag bereits 1911 stattgefunden, also vor mehr als 100 Jahren. Wie so oft brauchen soziale Bewegungen vor allem eins: einen langen Atem – auch über mehrere Generationen hinweg.

Das gilt auch für die CONTRASTE. Sie steuert auf ihren 40. Geburtstag zu. Viele Redakteur*innen und Autor*innen waren noch nicht auf der Welt, als die erste CONTRASTE (damals noch als »Wandelsblatt«) erschien. Verschiedene Generationen waren und sind daran beteiligt, die Idee vom »Neuen im Alten« weiterzutragen und die Alternativen zum angeblich alternativlosen Kapitalismus nicht aus den Augen zu verlieren.

Dabei helft ihr tatkräftig mit! Im letzten Monat habt ihr uns wieder mit 1.362,00 Euro Spenden unterstützt. Knapp 90 Prozent unseres Spendenziels für 2022 wurden damit schon erreicht. Vielen Dank dafür. In so unsicheren Zeiten gibt uns das ein Stück Sicherheit für unsere Arbeit.

Leider standen im letzten Monat acht Kündigungen nur fünf neue Abos gegenüber. Ein Abo wurde umgestellt auf eine Fördermitgliedschaft. Außerdem wurden fünf Schnupperabos bestellt. Diese eignen sich übrigens auch wunderbar als Geschenkabos – zum Beispiel anlässlich des Weltfrauentags?

Gerne würdigen wir unsere Spender*innen durch Namensnennung. Schreibt dazu bitte im Verwendungszweck »Name ja« oder sendet eine E-Mail an abos@contraste.org.

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Regine Beyß