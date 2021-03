Liebe Leser*innen,

mit der Zuspitzung des Kapitalismus zum gnadenlosen Neoliberalismus wurde auch das Menschenbild noch negativer. Nach dem Philosophen Hobbes muss der Mensch vom Staat erzogen und im Zaum gehalten werden. Hinter der dünnen Zivilisationsschicht drohe sonst das basale Schlechte/Wilde hervorzubrechen. Nun hat Rutger Bregmann in seinem Buch »Im Grunde gut« eine gegenteilige Stimme erhoben. Nach interessanten Blicken hinter die Kulissen gängiger Thesen und vermeintlichen Studien-Resultaten kommt er in seinem Buch mit dem Philosophen Rousseau zu einem diametral anderen Ergebnis. Die große Mehrheit der Menschheit sei basal gut, nur die Zivilisation habe die Machttypen stets nach oben gebracht, von wo aus sie ihr Unwesen trieben. Zu ergänzen wäre hier, dass die heutige Warengesellschaft mit ihren Konkurrenz-Sachzwängen per se hierarchiefördernd ist.

»Im Grunde gut« bringt große Zuversicht für Neues im Alten. Weil der Mensch evolutionär geeicht ist auf Kooperation, auf Zusammenwirken auf Augenhöhe, auf Helfen und Solidarität. In diesem Sinne stellt die CONTRASTE nun schon seit mehr als 35 Jahren – unbeirrt vom Mainstream – Initiativen und Projekte vor, die mitten im neoliberalen Umfeld das basale Gute zu entfalten suchen. Die vielen Versuche haben zugenommen. Wann wird die Saat aufgehen?

Wieder gut: Es sind 547 Unterstützungs-Euro eingegangen, um den Fortbestand der CONTRASTE zu sichern. Vielen Dank. Nun werden noch mindestens 2.696,78 Euro bis zum Herbst benötigt.

Die Abobilanz hält sich die Waage. Es gab sechs Kündigungen, fünf neue Abos und eine neue Fördermitgliedschaft. Zwei Schnupperabos wurden umgewandelt, ein Kombiabo und ein Geschenkabo bestellt. Ein Leser hat gleich acht Schnupperabos verschenkt, so dass nun gar insgesamt 22 geordert wurden.

Gerne würdigen wir unsere Spender*innen durch Namensnennung. Schreibt dazu bitte im Verwendungszweck »Name ja« oder sendet eine E-Mail an abos@contraste.org.

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Heinz Weinhausen