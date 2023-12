Digitale Selbstorganisation: Werkzeuge zur Zusammenarbeit

Oft steht am Beginn einer Zusammenarbeit eine Terminfindung und häufig kommt dafür ein digitales Abstimmungstool zum Einsatz, meist ein »Doodle«. Aber auch Doodle benutzt Cookies und Tracker. Es gibt mehrere datenschutzkonforme Alternativen, die genau so einfach zu bedienen sind und neben Terminabstimmungen auch andere Umfragen ermöglichen, etwa wo das nächste Pizzaessen stattfinden soll.

Gemeinsame Dokumente

Eine ebenso hilfreiche und häufig genutzte Anwendung sind Dokumente, die gemeinsam bearbeitet werden können. Wir stellen euch hier quelloffene und datenschutzfreundliche Alternativen zu googledocs vor, die viele Daten sammeln – und zwar nicht nur eure, sondern auch von allen Personen, denen ihr den Link zuschickt!

Einfach zu erstellen und zu bedienen sind Etherpads. Viele Organisationen haben eigene Installationen und manche davon stellen sie zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung. Geht ihr auf die entsprechende URL, findet ihr dort deutlich sichtbar ein Feld, in das ihr den Namen eures Pads eintragen könnt. Manchmal ist dort bereits eine zufallsgenerierte Zahlkombination zu sehen. Diese zu verwenden hat Vor- und Nachteile. Theoretisch ist es bei Etherpad möglich, dass zwei Pads mit dem gleichen Namen erstellt werden. Wenn ihr also einen einfachen, häufig gebrauchten Titel wählt, etwa »Protokoll« oder »Plenum«, kann es passieren, dass eine andere Person den gleichen Namen eingegeben hat, und ihr auf deren Pad kommt oder umgekehrt. Die Zahlenkombination ist sicher einmalig. Hat man aber mehrere Pads in seinen Lesezeichen gespeichert, ist es oft hilfreich, verständliche Namen zu haben. Eine Lösung wäre etwa ein sehr spezifischer Titel oder ein Wort zur Zahlenkombination dazu zu schreiben.

Die Formatierungsmöglichkeiten der Pads sind auf den Servern unterschiedlich, es kommen auch immer neue Funktionen dazu, etwa eine Gliederung in der Seitenspalte, die Möglichkeit Kommentare zu schreiben und bei einigen sogar Bilder und Tabellen einzufügen. Gemeinsame Funktionen aller Etherpads sind, dass den Autor*innen verschiedene Farben zugewiesen werden können, der Verlauf nachvollziehbar ist, man sie in mehreren Formaten exportieren kann und es auch die Möglichkeit gibt, einen Link zu verschicken, der nur Lesezugriff erlaubt.

Verschlüsselte Dokumente

Für wirklich sensible Dokumente empfehlen wir das verschlüsselte Cryptpad, das zwar hohe Sicherheit bietet, allerdings, eben durch die Verschlüsselung, eine lange Ladezeit hat und auch eine höhere Leistung der Internetverbindung verlangt. Es bietet dafür neben Textdokumenten auch Tabellenkalkulation, Präsentationen und sogar das Zusammenarbeitstool Kanban an. Ebenso wie Etherpad kann man auch Cryptpad auf einem eigenen Server installieren. Es gibt aber auch Webseiten, mit denen ihr Cryptpad gratis nutzen könnt. Für eine Nutzung über die Demoversion hinaus müsst ihr euch dort einen Account anlegen, dann könnt ihr eure Dokumente auch in Ordnern strukturieren und mit Passwörtern versehen.

Anwendungen zur Terminfindung:

https://nuudel.digitalcourage.de

https://dud-poll.inf.tu-dresden.de

https://bitpoll.de

https://www.termino.gv.at/meet (keine Umfragen, dafür Buchungslisten)

Links zu Etherpads:

https://pad.riseup.net

https://etherpad.wikimedia.org

https://pad.systemli.org

https://board.net (sieht hübsch aus und hat viele Funktionen)

Links zu Cryptpads:

https://cryptpad.org

https://cryptpad.fr

https://cryptpad.digitalcourage.de

Autor*in: Morla

Über diese Kolumne: Auch viele linke, selbstorganisierte Gruppen verwenden in ihrem digitalen Alltag Anwendungen der großen Internetkonzerne. Sie zahlen dafür mit ihren Daten oder werden mit Werbung zugespamt, obwohl es für fast alle Anwendungen datenfreundliche Alternativen auf Basis freier Software gibt. Einige davon stellen wir euch alle zwei Monate in dieser Kolumne vor. Die angeführten Links sind Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Viele praktische Informationen findet ihr auch auf digitalcourage.de. Die Texte stehen unter einer CC-BY-SA Lizenz.