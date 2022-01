Liebe Leser*innen,

… so schrieb uns ein Leser auf unseren Unterstützungsaufruf hin. Vielen Dank für deine Spende und die vielen weiteren, die uns auf unsere Unterstützungsbitte hin erreicht haben, sage und schreibe 2.551 Euro. Ein Drittel der benötigten 8.000 Euro ist erreicht. Wir von der Redaktion freuen uns sehr, dass unser Engagement für Neues im Alten große Wertschätzung unserer Leser*innen findet. Danke, dass es euch gibt, möchten wir euch allen sagen. Danke besonders den vielen, die unser alternatives Zeitungsprojekt über den Abopreis hinaus unterstützen. Das lässt mich zuversichtlich sein, dass WIR die Aktion 2022 wieder gewuppt bekommen. Das Sahnehäubchen wäre, wenn wir auch in der Redaktion noch Verstärkung fänden. Da ist es schon oft sehr knapp, die Ausgaben Monat für Monat auf den Weg zu bringen.

Unser nächstes Redaktionstreffen findet vom 21. und 23. Januar statt – dort sind interessierte Leser*innen und potenzielle neue Redakteur*innen ebenfalls herzlich willkommen! Wir planen, die Zeit bei der SSM in Köln zu verbringen, ggf. wird das Plenum auch online stattfinden. So oder so meldet euch bitte vorher unter info@contraste.org an.

Unterstützung zeigt sich auch bei den Abos. Acht neue sind es, davon sechs für ein Jahr befristete »Knastabos«. Zwei Leser*innen wandelten ihr Schnupperabo in Dauerbezug um. Ein Fördermitglied ist mit 100 Euro dazu gekommen, ein Fördermitglied stellte auf Kollektivabo um. Acht Schnupperabos wurden bestellt. Dem stehen zwei Kündigungen entgegen, eines davon aus gesundheitlichen Gründen. Der Leser schrieb uns: »Kämpft weiter für eine bessere Welt«. Machen wir, oder?

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Heinz Weinhausen