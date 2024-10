Vergesellschaftung: Es gibt etwas zu gewinnen

Rund um die Vergesellschaftung ist in den vergangenen Jahren eine zunehmende und sich ausdifferenzierende Bewegung entstanden, die einen wesentlichen Beitrag zu einer sozial-ökologischen Transformation leisten kann und die darüber hinaus auf einen Systemwandel verweist. Das dritte System Change Camp, das im August in Erfurt stattfand, bot einen passenden Ort, um als Vergesellschaftungsbewegung zusammenzukommen.

Thiemo Kirmse, Münster

Die Eigentumsfrage ist zentral, wenn es um die Transformation unserer bestehenden Wirtschaftsordnung geht. Wer den Kapitalismus aufheben will, der kommt nicht darum herum, sie zu stellen. Es ist ein Verdienst der Vergesellschaftungsbewegung, dass die Eigentumsfrage wieder diskutiert wird.

Die aktuelle Bewegung zur Vergesellschaftung ist eine jüngere Entwicklung im bundesdeutschen Raum. Hervorgegangen aus Berliner Mieter*inneninitiativen entstand die Forderung nach einer Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne in Berlin und daraus die Kampagne »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« (DWE). Diese führte im September 2021 zu einem erfolgreichen Volksentscheid in Berlin, bei dem 59 Prozent der Wahlbeteiligten für die Enteignung votierten. Grundlage dafür ist Artikel 15 des Grundgesetzes, der die Möglichkeit beschreibt, »Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel« zu vergesellschaften. Wichtig dabei ist: In der Bewegung wird Vergesellschaftung nicht als Verstaatlichung verstanden. Es geht um mehr: um die Schaffung von Gemeineigentum, um eine demokratische Verfügung durch die Nutzenden und um eine Bedürfnis- anstelle einer Profitlogik.

Der Schwung aus der Berliner Kampagne und der erfolgreiche Volksentscheid als erster Höhepunkt, der die Bewegung, auch über die Hauptstadtgrenzen hinaus, weithin sichtbar werden ließ, führte zur Vergesellschaftungskonferenz im Oktober 2022. Veranstaltet in Berlin versammelten sich mit spürbarer Begeisterung über 1.000 Menschen – Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen und Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft – zum inhaltlichen Austausch, zur strategischen Debatte, zum Kennenlernen und Vernetzen. Mit »Hamburg enteignet« und »RWE & Co enteignen« präsentierten sich zugleich schon erste Ableger der Vergesellschaftungsidee in anderen Städten und anderen Sektoren.

Die Ideen zur Vergesellschaftung mögen für viele Menschen, die sich für eine sozial-ökologische Transformation engagieren, und für viele Betroffene (wie in Berlin) sehr überzeugend klingen. Der Weg zur Umsetzung ist jedoch weit und vor allem ungewiss. Der rot-rot-grüne Berliner Senat, der aus der Wahl im Jahr 2021 hervorgegangen war, reagierte sehr zurückhaltend auf den Volksentscheid. Die eingesetzte Expertenkommission, die für ein Jahr die Möglichkeit der Vergesellschaftung des Wohnraums prüfen sollte, wirkte wie eine Verzögerungstaktik, um die Forderung versanden zu lassen. Und wenngleich der Abschlussbericht der Kommission eine Vergesellschaftung als machbar und hilfreich bewertet, blockiert die Politik weiterhin. Mit dem seit dem Jahr 2023 amtierenden schwarz-roten Berliner Senat ist nach Einschätzung von DWE eine Enteignung nicht zu machen.

Bei Konferenzen und Camps

Auf die Vergesellschaftungskonferenz 2022 folgte unter dem Titel »Let’s socialize – Vergesellschaftung als Strategie für Klimagerechtigkeit« eine weitere kleinere Konferenz im März 2024. Außerhalb von Berlin, am Werbellinsee, trafen sich 300 Aktive, um bestehende Ideen weiterzuentwickeln und neue Projekte ins Leben zu rufen. Diese zweite Konferenz, für die fast dreimal so viele Anmeldungen vorlagen, wurde bewusst in kleinerem Rahmen abgehalten. In der rückblickenden Diskussion auf die große Konferenz im Herbst 2022 hatten Menschen aus dem Umfeld der Organisator*innen festgestellt, dass die dortigen Veranstaltungen insgesamt zu theorielastig waren und es noch an Austauschräumen und Gelegenheiten für Aktive fehlte, um zusammenzukommen und um Dinge auch wirklich zu starten. Initiiert vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, communia und dem Movement Hub richtete sich die zweite Konferenz an »Pioniere der Praxis«.

Ein Teil dieser Pionier*innen war auch auf dem diesjährigen System Change Camp zugegen, um dort aktuelle Entwicklungen im Bereich der Vergesellschaftung zu vermitteln und auch um neue Aktive für die Bewegung zu gewinnen. Das System Change Camp im Erfurter Nordpark lockte unter dem Motto »Gemeinsam gegen Rechts – für Klimagerechtigkeit!« eine bunte Schar in die thüringische Landeshauptstadt. Angesichts einer erstarkenden Rechten und der Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg waren der thematische Schwerpunkt zum Antifaschismus und der Ort passend gewählt. Mit dem System Change und der Klimagerechtigkeit gab es für die Vergesellschaftungsbewegung gleich zwei unmittelbare Anknüpfungspunkte. In einem eigenen Veranstaltungszelt fanden, über die Tage verteilt, viele Vorträge, Workshops und Diskussionen rund um das Thema der Vergesellschaftung statt.

Vielfältige Ansätze zur Vergesellschaftung

Mit ihrem Vortrag unter dem Titel »Wie geht es weiter in der Vergesellschaftungsbewegung?« gab Mascha Schädlich vom Konzeptwerk Neue Ökonomie einen guten Überblick über das, was gerade in der Bewegung passiert. So nimmt die Initiative DWE in Berlin einen neuen Anlauf. Während die Mieten weiter steigen und sich die Wohnungskrise verschärft, kommt der Berliner Senat dem Auftrag aus dem Volksentscheid nicht nach und »verweigert die Arbeit«. Diese übernimmt nun DWE, indem sie einen zweiten Volksentscheid auf den Weg bringen. Im Unterschied zum ersten handelt es sich nun um einen Gesetzesvolksentscheid, also um ein ausformuliertes Gesetz, das seit Juli mithilfe einer Anwaltskanzlei erarbeitet und anschließend in der Berliner Bevölkerung zur Abstimmung gebracht werden soll. Wird dieser Volksentscheid gewonnen, muss das Gesetz umgesetzt werden. Dabei geht es um viel: Es soll der Bestand aller Konzerne enteignet werden, die mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin besitzen. Die Aktivist*innen sprechen in diesem Zusammenhang von jeder fünften Wohnung.

Der Wohnraum ist aber nur einer von mehreren Bereichen, die mit der Vergesellschaftung in den Blick genommen werden. Bei der Konferenz im Frühjahr am Werbellinsee wurde zu vier Themenbereichen diskutiert: Energie, Mobilität, Landwirtschaft und Care. Der Energiesektor bildet dabei eine gute Brücke zur Klimagerechtigkeitsbewegung. Es geht hier nicht nur um eine Vergesellschaftung von RWE und den Anschluss an die bereits bestehende Kampagne, sondern auch um eine Konversion zerstörerischer und extraktivistischer Industrien. Im Fokus ist hier zunächst der Braunkohletagebau in Ostdeutschland.

Der Übergang zur Mobilität ist fließend, denn auch hier beinhaltet die Diskussion um eine sozial-ökologische Transformation die Konversion bestehender Industrien. In beiden Bereichen, der Energie und der Mobilität, spielt zudem die globale Perspektive eine Rolle. Weltweite Lieferketten, Ressourcenabhängigkeit, neokoloniale Ausbeutung und international stark vernetzte Akteure auf der Kapitalseite sind Punkte, die hier Beachtung finden müssen. Ein anschauliches Beispiel, wie es gehen könnte, lieferten Aktivist*innen des italienischen Automobilzulieferers GKN, die in Florenz ihre zum Verkauf stehende Fabrik besetzt halten und mit der Umstellung der Produktion begonnen haben (CONTRASTE berichtete). Anstatt Bauteile für den nicht nachhaltigen und naturzerstörenden Individualverkehr zu liefern, sollen nun Photovoltaikanlagen und Lastenräder hergestellt werden. Sehr reizvoll klingt in diesem Zusammenhang auch die Idee den – im Wechsel mit Toyota – weltweit größten Automobilhersteller VW unter gesellschaftliche Kontrolle zu bringen.

Mit der Landwirtschaft und der Care-Arbeit kamen im Frühjahr zwei wesentliche Bereiche hinzu, die auf der ersten Konferenz noch gefehlt hatten. Gerade der Care-Bereich sollte nicht weiterhin fehlen, da man ansonsten das gemacht hätte, was immer gemacht wird: Ihn von der produktiven Sphäre zu trennen und außer Acht zu lassen. Die Ideen und Diskussionen zum Care-Bereich sind spannend: »Shoppingmalls zu Sorgezentren« deutet an, in welche Richtung hier gedacht wird. Urbaner Leerstand soll umgewandelt werden in Zentren, wo Fürsorge stattfinden kann. Wie das genau ausschauen kann, welche Räume und welche Bedürfnisse es vor Ort gibt und wie man Menschen dafür gewinnen kann, das müssen die Beteiligten erst noch herausfinden. In einem ersten Schritt geht es für die Gruppen, die sich jetzt in verschiedenen Städten gebildet haben, darum, eine Aufmerksamkeit für das Thema herzustellen.

Ein Blick nach vorne

Die noch junge Vergesellschaftungsbewegung hat sich in verschiedenen Strängen weiterentwickelt und dadurch wesentliche Bereiche erfasst, die allesamt Teil einer sozial-ökologischen Transformation sein müssen. Es geht eben – das ist ja klar und muss am Ende so sein – um alles. Die Herausforderungen, die Stärke der Bewegung und die Aussichten auf einen Erfolg sind dabei in den verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich. Was mit dem Kampf um Wohnraum in Berlin in vergleichsweise greifbarer Nähe scheint, das ist für den Energiesektor noch vage und weit entfernt. Und auch die Vergesellschaftung und Konversion großer Industrien und Konzerne vermag bisher vor allem durch die Idee zu überzeugen. Und dennoch ist es gut, hier »groß« zu denken.

Klotzen statt Kleckern ist wohl auch der Gedanke hinter der Konferenz »vergesellschaftet Bayern!«, die für Ende des Jahres eben dort geplant ist. Ob beabsichtigt oder nicht, könnte hierin enthalten sein, was trotz der bisherigen Ausdifferenzierung noch fehlt und was doch elementar erscheint: eine Vergesellschaftung des politischen Sektors. Besonders wertvoll sind die Bemühungen um eine Vergesellschaftung auch deswegen, weil es endlich mal keine Defensivkämpfe sind, sondern weil es etwas zu gewinnen gibt. Für Bayern sind jedenfalls die Daumen gedrückt.

Links:

Deutsche Wohnen & Co enteignen: https://dwenteignen.de

Broschüre zur Vergesellschaftungskonferenz 2022: https://kurzlinks.de/1d1y

Sorgezentren: https://www.sorgezentren.de/

Vergesellschaftet Bayern!: https://vergesellschaftet.bayern/de

Aktuelles Buch von Tino Pfaff (Hrsg.) zur Vergesellschaftung: https://kurzlinks.de/rk0u

Titelbild: Info-Point beim System Change Camp 2024. Foto: Thiemo Kirmse