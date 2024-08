So kollektiv wie möglich: die Edition Nautilus

Auf der Anarchistischen Buchmesse in Mannheim traf CONTRASTE-Redakteurin Ariane Dettloff die ehemalige Verlegerin der Edition Nautilus, die ihr Buch »Arbeitet nie! Die Erfindung eines anderen Lebens« vorstellte. Mit »Arbeit« ist hier die entfremdete Lohnarbeit gemeint. In ihrem Artikel gibt Hanna unseren Leser*innen einen Einblick in die Geschichte des Verlags.

Hanna Mittelstädt, Hamburg

Als wir 1973 den ersten Gewerbeschein beantragten (zur Herausgabe und Vertrieb von Zeitschriften und Broschüren), dachten wir nicht daran, einen Verlag zu gründen. Wir wollten mit einem Mindeststandard legalisieren, was wir sowieso schon taten: eine Zeitschrift und Broschüren anarchistischer, situationistischer, rätekommunistischer Tendenz veröffentlichen, die uns selbst interessierten, die wir zur Selbstvergewisserung brauchten und kollektiv diskutieren wollten. »Wir« war ein Kern (Lutz Schulenburg, Pierre Gallissaires und ich), und um diesen Kern herum gab es immer einen weiteren Kreis, der sich im Laufe der Zeit veränderte, der aber immer wesentlich war für unser Projekt.

Das Projekt hieß zunächst MaD: Materialien Analysen Dokumente. Unter diesem Namen gab es die anarchistische Zeitschrift, später umbenannt in »Revolte!«, und einen Verlag, später umbenannt in Edition Nautilus (aufgrund einer einstweiligen Verfügung des Satiremagazins MAD, deutsche Ausgabe).

Was wir nicht wollten, war, eine Institution gründen. Unser Projekt sollte beweglich bleiben. So haben wir auch diesen Gewerbeschein (der erste war auf meinen Namen ausgestellt, später auf den von Lutz Schulenburg) nie in eine andere Form umgewandelt, etwa eine Genossenschaft oder GmbH mit interner kollektiver Struktur. Wir blieben bei der einfachsten Form. Das hieß auch, der oder die Gewerbescheininhaber*in war formell für alles verantwortlich: rechtlich, finanziell.

Uns interessierte an der Selbst-Verwaltung unseres Projektes der zweite Teil des Begriffs nur wenig. Selbst ermächtigen, entscheiden, organisieren, diskutieren etc. war von Leidenschaften geprägt, weniger von Verwaltung … Wir haben eine solide Verachtung für den Kapitalismus gehabt – auch für den Büchermarkt.

Wir wurden oft nach unserer Struktur gefragt, und unsere Antwort war immer: so kollektiv wie möglich. Das hieß: Wir diskutierten alles gemeinsam mit allen, die zur Zeit am Projekt beteiligt waren. Wir diskutierten Form und Inhalt der Projekte und des Arbeitsprozesses, aber wir institutionalisierten die Kollektivität nicht. Was Kollektivität ist, haben wir von Gründung an erörtert: Sie war für uns Teil des Lebens, nicht der Arbeit. Eine Trennung zwischen Leben und Arbeit kam nicht in Frage. Die mussten wir später schmerzhaft lernen, als sich der Verlag, durch den Lauf der Ereignisse, professionalisierte.

Die »Ereignisse« waren: Wir wollten nach ein paar Jahren doch gern von unserer Arbeit ökonomisch überleben können – und so schichtete sich die Tätigkeit um. Es wurden nicht nur Texte zum Diskutieren, zur Analyse und zur Veränderung der Welt veröffentlicht, sondern einige sollten sich darüber hinaus auch gut verkaufen, so gut, dass sie uns und die wenig verkäuflichen Texte mittragen konnten. Das gelang uns seit 1980 mit vielen Aufsehen erregenden Büchern, nicht nur mit dem »Spiegel-Bestseller«-Titel »Tannöd« von Andrea Maria Schenkel im Jahr 2008.

Für uns war die institutionelle Form des Projektes sekundär. Wir fürchteten immer das, was viele dieser selbstverwalteten Institutionen schwächt: Sie verlieren an Schwung, geraten in eine Verteidigung des Erreichten (der Arbeitsplätze, der Projekte …), werden zu vorsichtig, geraten in eine Angst vor Veränderung … Wir versuchten, »auf dem Sprung« zu bleiben, in eine Veränderung hinein.

Ich bin die letzte noch lebende Gründerin aus der Urzelle. Ich habe das Verlagsprojekt mit großer Aura und kleiner Verwaltung nach dem Tod Lutz Schulenburgs 2013 den Mitarbeiter*innen übergeben, die die Schwerpunkte jetzt anders setzen. Das Projekt ist aus dem Abenteuer unserer Gründungsexperimente heraus. Es wurde nun geordnet und wird gemäß neuen Regeln kollektiv geführt. Das ist auch eine Frage der Temperamente, der politischen Erfahrungen, der jeweiligen Wünsche. Den jetzigen Verlag mit meinem Erfahrungshintergrund zu harmonisieren, war nicht möglich. So bin ich, was das Verlagsprojekt betrifft, für die Vergangenheit zuständig. Das, was mir noch wichtig ist, wird nun auf anderen Wegen in die Welt kommen.

Und für die Dokumente der Vergangenheit, die gesammelte Geschichte der ersten 40 Jahre der Edition Nautilus, habe ich eine Stiftung gegründet. Im Zimmer der Stiftung befindet sich das Archiv mit den Korrespondenzordnern, den Materialien zu verwirklichten oder unverwirklichten Projekten, den gesammelten Zeitschriften »unserer Tendenz« seit den 70er Jahren und vieles mehr. Es muss noch geordnet werden. Mit der Online-Stellung eines der wichtigsten Autoren der alten Edition Nautilus (Franz Jung mit einer umfangreichen Werkausgabe von 6.000 Seiten) haben wir begonnen.

Mit den frühen Zeitschriften und vergriffenen Broschüren werden wir weitermachen. Und über das gesamte Nautilus-Abenteuer, so wie ich es erzählen wollte und erinnert haben möchte, habe ich ein Buch veröffentlicht (bei der neuen Edition Nautilus GmbH): »Arbeitet nie! Die Erfindung eines anderen Lebens«, gemäß dem »Elementarprogramm« der französischen Situationist*innen mit ihrem Slogan »Ne travaillez jamais!« (deutsch: »Arbeitet nie!«), der im Pariser Mai 1968 neu auftauchte. Das ist sozusagen mein Schlusswort und erlaubt mir, zum Ende meines Lebens, noch einmal »auf dem Sprung« zu sein.

»Arbeitet nie! Die Erfindung eines anderen Lebens«, Edition Nautilus, Hamburg 2023, 360 Seiten, 28 Euro

Titelbild: Edition Nautilus 1999: Hanna Mittelstädt, Andreas Schäfler, Klaus Voß, Katharina Picandet, Lutz Schulenburg (v.l.n.r.). Foto: Verlagsarchiv Edition Nautilus