Mein Ticket

Finanziell hat es sich diesen Monat wieder nicht gelohnt: mein 49 Euro-Ticket. Trotzdem bin ich immer noch begeistert und empfehle es allen meinen Freunden*innen. Ich fände es richtig, wenn jede*r es abonnieren würde – auch wenn er*sie es wenig nutzt.

Illustration: Eva Sempere

Mir geht es dabei nicht ums Sparen, sondern um ein anderes Verhältnis zum Geld und zum Rechnen: Durch eine Pauschalzahlung begebe ich mich in ein Reich der (relativen) Freiheit – um mich dort so verhalten zu können, wie es ohne Geld und Geldlogik möglich wäre. Einfach sorglos Dinge nutzen, wenn sie mir gefallen oder mir das Leben erleichtern. So mag ich auch »all inclusive« und Buffets, an denen man sich frei bedienen kann.

Mit dem Pauschalprinzip können immerhin einige Erfahrungen gemacht werden, die über die Beschränktheit der Geldlogik hinausgehen: Innerhalb des pauschal bezahlten Rahmens können alle alles nutzen. Es gehört ihnen nichts (juristisch), aber sie können alles für sich in Anspruch nehmen. Niemand ist mehr mit Kassieren, Bewachen, Ausschließen beschäftigt. Kellner oder Schaffnerinnen könnten den Menschen helfen, ohne zu kontrollieren. Bei »all inclusive« stellte ich fest, dass sich die Gäste auch nicht mehr besonders um die Speise- und Getränkekarte kümmern – dort stehen keine Preise mehr. Und beim öffentlichen Verkehr fiele der Stress mit dem »richtigen« Ticket weg: Wo immer ich eine Haltestelle finde, kann ich einsteigen…

Niemand muss in sein Portemonnaie schauen, bevor er etwas isst oder trinkt oder in ein öffentliches Verkehrsmittel steigt. Das Pauschalkonzept ermöglicht bereits einen Vorgeschmack auf ein Leben nach individuellen Bedürfnissen. Es widerlegt das Vorurteil, dass »die Menschen« mit konkretem Reichtum nicht umgehen können und deswegen über knappes Geld diszipliniert werden müssen.

Slogans wie »Jenseits von Markt und Staat!« oder »Tauschlogikfrei Wirtschaften!« finde ich nach wie vor sympathisch und richtig. Aber inzwischen zweifle ich daran, dass wir die Geldlogik jemals wieder loswerden können. Vielleicht gehört sie zu den historischen Entwicklungen, die – wenn sie einmal Realität geworden sind und sich institutionell und emotional im Leben verankert haben – nicht mehr wegzudenken und wegzuschaffen sind. Zwar darf es am Rande einer dominanten Logik durchaus auch andere Umgangsformen und Strukturen geben – die, weil sie Nischen bleiben, auch nicht verboten werden müssen. Aber fraglich bleibt die Chance auf gesellschaftliche Verallgemeinerung. Der Kapitalismus ist ein übermächtiges System, das sogar von uns Linken immer wieder unterschätzt wird. Ich fürchte: Die einzige Macht, die wenigstens die schlimmsten Auswüchse und Schäden kontrollieren könnte, wäre ein starker Staat, der über eine große weltmarktrelevante Ökonomie verfügt. Der immer wieder naiv geforderte Primat der Politik ist wahrscheinlich vom »Terror der Ökonomie« (Viviane Forrester, 1996) historisch erledigt – wie so vieles in der Geschichte, das niemals mehr zurückgedreht werden kann. Abonniert wenigstens das 49 Euro-Ticket!

Uli Frank