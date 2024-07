»Kollektiv der Kollektive« gegründet

100 Menschen aus 50 selbstverwalteten Betrieben, Projekten und Initiativen kamen Ende Mai zum vierten bundesweiten Kollektive-Vernetzungstreffen im Tagungshaus der Kommune Lebensbogen bei Kassel zusammen. Beim Treffen im letzten Jahr wurde die Gründung eines Verbandes verabredet. Anfang dieses Jahres gründete sich bereits der Verein »Kollektiv der Kollektive« als juristisches Vehikel für die weitere Vernetzung. Auf der Tagung fand die erste Vollversammlung statt, wo bereits die Hälfte der Kollektive beitrat.

Farina, Intercambio

Wozu das alles? Betriebliche Kollektive durchbrechen die alltägliche Demokratiefeindlichkeit in der dominierenden hierarchischen Arbeitswelt: Kollektivistas übernehmen Verantwortung für sich, füreinander und für ihre gemeinsam verwalteten Betriebe; sie entscheiden so hierarchiefrei wie möglich über Arbeitsweisen, Projekte und Investitionen ihres Kollektivs, sie eignen sich die gemeinsamen Produktionsmittel an und wissen in demokratischen Entscheidungsprozessen auch beim Lohn auf individuelle Bedarfe der Mitarbeitenden einzugehen. All dies wird von manchen Kollektiven bereits seit Jahrzehnten praktiziert, von vielen Fehler wurde gelernt, es wurden reichlich Erfahrungen gesammelt, rechtliche Klippen umschifft, Konflikte ausgetragen.

Dieses Erfahrungswissen fließt nun in den frischgebackenen Vernetzungs-Verband. Verschiedene interkollektive Arbeitsgruppen bildeten sich. Genannt seien hier die die Beratungs-AG, die im Konfliktfall oder beim Gründungsprozess unterstützt. Die IT-AG arbeitet an einer Kommunikationsplattform (Forum in Datencloud mit passenden Tools) für die Verbandsmitglieder und bietet konkrete Hilfe an. Eine weitere AG widmet sich dem Selbstverständnis der Kollektiv-Vernetzung, unter anderem wie die weitere Organisierung gelingen kann, ohne den Bewegungscharakter aufzugeben.

Die Kollektive wollen mehr und sichtbarer werden. In solidarischer Ökonomie liegt ein enormes Potential für den gesellschaftlichen Wandel! Wenn wir auf unserer Arbeit mitentscheiden können und uns auf Augenhöhe über die Verteilung unserer erwirtschafteten Gewinne austauschen, wenn wir miteinander wirtschaften lernen und Empathie entwickeln für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen, dann findet nach und nach ein Umdenken statt, als Grundlage für Umverteilungsprozesse auf größerer gesamtgesellschaftlicher Ebene. Ziel ist es, dazu beizutragen, die herrschende marktwirtschaftliche und auf Konkurrenz aufgebaute Ökonomie in ein selbstorganisiertes solidarisches Wirtschaften zu transformieren.

Um jetzt schon die Sachzwänge von Marktwirtschaft/Kapitalismus/Steuer- und Rechtssystem abzufedern, streben die beteiligten Kollektive einen Solidaritäts- und Investitionsfonds (der sich zum Beispiel über Mitgliedsbeiträge und Spenden füllt) an und loten aus, wie Betriebe auch ganz handfest materiell kooperieren können, indem sie Synergien erzeugen und nutzen. Sogenannte Dienstwohnungen von Kollektiven bieten weiteren Spielraum.

Die Kollektive-Vernetzung sieht sich als Teil der internationalen Bewegung für eine selbstorganisierte Arbeitswelt. Auf dem Vernetzungstreffen waren zwei Compañer@s der Großkooperative »Cecosesola« aus Venezuela zu Gast. Diese Dachgenossenschaft für etwa 40 Kooperativen aus den Bereichen Produktion, Verkauf und Sozialdienstleistungen erhielt 2022 den Alternativen Nobelpreis und praktiziert seit über 50 Jahren gesellschaftliche Transformation unter schwierigsten wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen wie Hyperinflation und zahlreichen politischen Krisen. Cecosesola kann uns in vielen Dingen ein Vorbild sein: den eigenen Prinzipien immer treu zu bleiben, im Guten wie im Bösen auf Augenhöhe und in solidarischem Respekt miteinander umzugehen und dabei offen zu bleiben für die Gesellschaft, Ausschlüsse zu vermeiden, die Community stets mitzudenken.

Inspiriert von dem Erfahrungsaustausch mit den beiden Compañer@s bekräftigten die Teilnehmer*innen auf dem Treffen das Ideal der internationalen Solidarität als feste AG innerhalb des »Kollektivs der Kollektive«: Der Kollektiv-Verband möchte sich international mit ähnlichen Strukturen vernetzen und er möchte hier in Deutschland bestehende Kollektive mit internationaler Ausrichtung (andere Sprachen, hohe Beteiligung von BPoC) sichtbarer machen. Denn auch in diesem Jahr war das Vernetzungstreffen deutsch und weiß, obwohl das Orga-Team Einladungen, Informationen und Programmplan auch auf Englisch und Spanisch erstellt hatte und auf dem Treffen selbstorganisierte Flüsterübersetzung stattfand.

In Aufbruchstimmung verabredeten sich die Kollektivist*innen für 2025 wieder für ein weiteres großes Kollektive-Vernetzungstreffen – ganz im Sinne der bekannten Losung: Wir wollen nicht nur Brötchen, wir wollen die ganze Bäckerei!

Titelbild: Kollektivistas aus ganze Deutschland trafen sich zum Vernetzungstreffen im Tagungshaus der Kommune Lebensbogen. Foto: Kollektiv der Kollektive e.V.

Link: kdk.coop