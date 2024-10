»Hände weg von unseren Kliniken!«

Das Kliniksterben hat einen neuen, traurigen Höhepunkt erreicht. Aber es könnte noch schlimmer kommen: Lauterbachs Krankenhausreform sieht die Schließung hunderter Krankenhäuser vor. Das Bündnis Klinikrettung stellt sich diesem Kahlschlag entgegen. Bundesweit setzen sich seine Mitglieder für den Erhalt wohnortnaher Krankenhäuser ein.

Jorinde Schulz, Gemeingut in BürgerInnenhand

Mehr als 15 Krankenhäuser wurden seit Jahresbeginn 2024 geschlossen. Damit zeichnet sich auch für dieses Jahr eine schlimme Bilanz ab. Nach und nach verschwinden kleine Allgemeinkrankenhäuser aus der deutschen Krankenhauslandschaft. Seit den 1990ern sind weit über 500 Krankenhäuser verloren gegangen, damit hat sich ihre Anzahl um rund ein Fünftel verringert. Unter dem Klinikkahlschlag leiden vor allem ländliche Regionen, betroffen sind aber auch Ballungszentren. Denn immer weniger verbleibende Krankenhäuser müssen die Versorgung aller Patient*innen übernehmen. Das führt zu gravierender Überlastung und langen Wartezeiten.

Hauptursache dieser Misere ist, dass der Krankenhausbetrieb seit 2003 über sogenannte Fallpauschalen finanziert wird. Die fallabhängige Bezahlung führt zu einer systematischen Unter- und Fehlfinanzierung der Krankenhäuser und befördert Privatisierungen. Hinzu kommt, dass die Bundesländer über Jahre hinweg zu wenig in die Krankenhäuser investiert haben. Kleine Krankenhäuser der Allgemeinversorgung können daher ihre Kosten nicht decken, hochspezialisierte Fachkliniken sind umso gewinnbringender. 40 Prozent der Krankenhäuser gehören mittlerweile privaten Trägern, die sich lukrative Behandlungen herauspicken und die Krankenkassenbeiträge als Gewinne abführen.

Krankenhausschließungen treffen bundesweit auf den Widerstand der Bevölkerung. Denn in den betroffenen Landkreisen und Kommunen hinterlassen sie tiefe Spuren. Ein weiterer Weg ins Krankenhaus kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, denn im Notfall zählt die schnelle Erstversorgung der Patient*innen. Mit einer Schließung gehen auch Arbeitsplätze verloren, die eng mit den Krankenhäusern verbundene ambulante medizinische Versorgung wird ebenfalls abgebaut.

Das Bündnis Klinikrettung bündelt seit 2020 die Kräfte von Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen, die sich für den Erhalt einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung einsetzen. In ihm sind Pfleger*innen, Ärzt*innen und weiteres Krankenhauspersonal, Antiprivatisierungsaktivist*innen und betroffene Bürger*innen aktiv. Sie engagieren sich lokal gegen einzelne Krankenhausschließungen – und auf Bundesebene gegen Gesundheitsminister Karl Lauterbachs Krankenhausreform.

Denn Lauterbach bezweckt – unterstützt von privaten Krankenhauskonzernen und neoliberaler Gesundheitsökonomie – noch mehr Schließungen. Kleine Krankenhäuser sollen zu bloßen ambulanten Zentren ohne Notfallversorgung herabgestuft werden. Die Finanzierung der Krankenhäuser soll über sogenannte Leistungsgruppen an Mindestfallzahlen und Leistungsvorgaben geknüpft werden, was zu Abteilungsschließungen und einem verschärftem Wettbewerb um zu knappe Mittel führen wird. Aktuell berät der Bundestag die Reform, noch im Oktober soll das zentrale Gesetz verabschiedet werden.

Der Kampf gegen den Kahlschlag ist zäh. Doch die Klinikretter*innen verzeichnen auch Erfolge. So wurde in diesem Jahr die geplante Schließung der Lungenklinik in Donaustauf abgewendet. Die im Bündnis Klinikrettung organisierte Aktionsgruppe gegen Kliniksterben in Bayern mobilisierte Widerstand und gewann. Auch in Wertheim ging es für das örtliche Klinikum gerade noch gut. Wie viele andere Kliniken war es aufgrund der Unterfinanzierung in Insolvenz gegangen und sogar geschlossen worden. Auf den Druck der Bevölkerung hin entschied sich die Stadt Wertheim dafür, das ehemalige Rotkreuzklinikum zu übernehmen und in kommunaler Trägerschaft weiterzuführen.

Häufig werden die Krankenhäuser jedoch trotz Tausender Unterschriften und eines unermüdlichen Bürger*innenengagements geschlossen. Denn die Probleme sind strukturell. Die fallabhängige Finanzierung und die Erlaubnis, mit dem Betrieb von Krankenhäusern Gewinne zu erwirtschaften, stehen im Widerspruch zu einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung. Das Bündnis Klinikrettung fordert daher den Stopp der Lauterbach-Reform und die Einführung der Selbstkostendeckung. Das Prinzip ist einfach: Jedem Krankenhaus werden die Kosten, welche für die Versorgung von Patient*innen entstehen, erstattet. Damit entfällt der Anreiz, die Grundversorgung abzubauen und auf dem Rücken von Beschäftigten und Patient*innen Gewinne zu maximieren. Die Zeit ist reif für einen grundlegenden Richtungswechsel im Krankenhausbereich – und der Kampf dafür wird jetzt geführt.

Das Bündnis Klinikrettung wird getragen von Gemeingut in BürgerInnenhand.

Weitere Infos unter: gemeingut.org/krankenhausschliessungen

Titelbild: Aktion des Bündnis Klinikrettung im Sommer 2024 in Lübeck-Travemünde. Zum vierten Mal verlieh das Bündnis dort seinen Schmähpreis für Klinikschließer*innen, die Goldene Abrissbirne – diesmal an die dort tagende Gesundheitsministerkonferenz. Foto: Gemeingut in BürgerInnenhand