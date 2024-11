Gemeinsam für die Verkehrswende

Eine Mobilität, die sich vor allem um den eigenen Pkw dreht, schadet nicht nur dem Klima, sondern verschlingt auch viel Zeit, Geld und Platz – und ist darüber hinaus auch noch sehr gefährlich. Höchste Zeit also für eine Veränderung!

Regine Beyß, Redaktion Kassel

Kaum zu glauben, doch in Zeiten der Klimakrise steigt die Zahl der Autos auf Deutschlands Straßen weiter. Zum Jahresanfang war laut Statistischem Bundesamt die Rekordzahl von 49,1 Millionen Pkw angemeldet, das waren 0,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Und weil gleichzeitig die Bevölkerung langsamer gewachsen ist, stieg die Fahrzeugdichte von 578 auf 580 Autos pro 1.000 Einwohner*innen.

Dabei hat der individuelle Autoverkehr vor allem negative Auswirkungen. Da wären zum einen die Abgase, die Verbrennungsmotoren ständig ausstoßen. Manche sind giftig, andere heizen die Atmosphäre auf. Und auch der Umstieg auf einen Elektro-Antrieb mache das nur bedingt besser, so die Initiative »Verkehrswendestadt«: »In der Produktion geschieht das bei allen Fahrzeugen, egal welchen Antriebs. Feinstaub stammt vor allem vom Reifenabrieb – auch da nützt ein Wechsel des Motors nichts.« Der CO 2 -Ausstoß im Straßenverkehr in Deutschland stieg von 1990 mit 163 Millionen Tonnen auf 166 Millionen Tonnen im Jahr 2017. Die Bundesregierung wollte bis 2030 eigentlich 40 Prozent einsparen, doch die notwendigen Maßnahmen blieben aus. Die Verkehrswende-Aktivist*innen fassen knapp zusammen: »Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten!« Gleichzeitig wurden die Alternativen abgebaut: Seit 1990 sind in Deutschland 6.467 Kilometer Bahnstrecken stillgelegt worden.

Dabei ist das Auto uneffizient und gefährlich. 2023 sind pro Tag acht Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen, dazu kamen täglich rund 1.000 Verletzte. Beide Zahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahr. Per Straßenbahn, Fahrrad oder zu Fuß ließen sich bei gleichem Platzbedarf viel mehr Menschen bewegen. Die brauchen keine oder nur kleine Flächen für das Parken, keine oder viel weniger Antriebsenergie, verpesten die Luft nicht und fahren weitgehend geräuschlos. Zudem sparen sie Zeit – Autofahrer*innen verbringen durchschnittlich fünf Tage jährlich im Stau.

Wie viele Menschen und Projekte sich bereits jetzt für eine Verkehrswende einsetzen, zeigen wir in unserem Schwerpunkt. Zunächst stellen wir zwei Initiativen vor, die sich der Mobilität per Fuß und Fahrrad verschrieben haben (Seite 9). Anschließend werfen wir einen Blick nach Wolfsburg, einer Stadt, die eigentlich ganz im Zeichen der Automobilindustrie steht. Hier haben Aktivist*innen zwei Jahre lang eine Kampagne unter dem Motto »VW steht für Verkehrswende« organisiert. Nun ziehen sie Bilanz und führen aus, welche Rolle das Thema »Vergesellschaftung« bei der Verkehrswende spielen könnte und sollte (Seite 10).

Nicht nur in Wolfsburg, auch in vielen anderen Städten wurden neue Bündnisse geknüpft zwischen (Klima-)Aktivist*innen und Beschäftigten. Davon zeugt der Beitrag von Gewerkschafter Knut Steinkopf, der auf die bisherigen Erfahrungen der Kampagne #wirfahrenzusammen zurückblickt (Seite 11).

Zuletzt geht es um das Thema Superblocks, ein Stadt- und Verkehrs­planungstool, das primär zum Ziel hat, den Verkehr in abgegrenzten Bereichen soweit zu reduzieren, dass Straßenraum für andere Zwecke zur Verfügung steht (Seite 11). Der Verein Changing Cities unterstützt selbstorganisierte Superblock-Initiativen von Anwohnenden in Berlin und anderen Städten. Kritisch äußert sich hingegen Redakteur Peter Streiff, der ein solches Projekt in Stuttgart beobachtet hat (Seite 12).

Titelbild: So genannte Modalfilter (»Poller«) in Berlin-Friedrichshain unterbinden den Durchgangsverkehr. Foto: Norbert Michalke/Changing Cities

