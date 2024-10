Gedenken muss praktisch sein

Der Gedenkort des ehemaligen Jugendkonzentrationslagers und des späteren Vernichtungsortes Uckermark befindet sich in unmittelbarer Nähe der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Noch in den 90er-Jahren war der Ort umzäunt, überwuchert und beinahe vergessen. Heute arbeiten Antifaschist*innen gemeinsam mit Überlebenden und deren Angehörigen daran, dass das Gelände zu einem würdigen Gedenkort wird. Durch die antifaschistische Selbstverwaltung und einen klaren Bezug zum Jetzt unterscheidet sich der Gedenkort doch von manch anderen.

Lea Fischer und Míša Jašová für die Initiative für einen Gedenkort ehemaliges Jugendkonzentrationslager Uckermark e.V.

Das ehemalige Jugend-KZ wurde im Jahr 1942 von Gefangenen aus Ravensbrück aufgebaut und diente zunächst als Konzentrationslager für junge Frauen und Mädchen1. In der Zeit zwischen 1942 und 1945 waren rund 1.200 junge Menschen in dem Lager eingesperrt. Obwohl das Jugend-Konzentrationslager Uckermark zur NS-Zeit in das System der »Fürsorgeerziehung« eingegliedert war, hat der Ort nichts damit zu tun, was wir heutzutage unter einer Erziehungseinrichtung verstehen. Die Menschen in Uckermark wurden gefoltert, zur Zwangsarbeit gezwungen, wurden unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten, kriminalbiologischen Untersuchungen unterworfen und teilweise getötet. Im Januar 1945 wurde das KZ zum großen Teil geräumt und diente bis zur Befreiung im April 1945 als ein Vernichtungsort. Mindestens 5.000 Menschen kamen dort in dieser kurzen Zeit ums Leben, darunter viele Häftlinge aus dem benachbarten KZ Ravensbrück und Widerstandskämpfer*innen unterschiedlicher Nationalitäten, zum Beispiel ungarische Jüdinnen oder Jüdinnen aus dem Warschauer Ghetto.

Viele der Gefangenen wurden als »asozial« eingesperrt. Unter diesem Label verfolgten Nationalsozialist*innen Menschen, deren Lebensweise, Sexualität, Identität oder familiärer Hintergrund als schädlich für den nationalsozialistischen »Volkskörper« galt. Gründe dafür, als »asozial« verfolgt zu werden und ins Gefängnis oder KZ zu kommen, gab es zahlreiche, darunter zum Beispiel Obdachlosigkeit, Zugehörigkeit zur Swing-Jugend oder anderen widerständigen Jugendgruppen, sogenannte »Unerziehbarkeit«, »sexuelle Verwahrlosung«, »Arbeitsverweigerung«, Beziehung oder Kontakte zu Zwangsarbeiter*innen, auch Sinti*zze und Rom*nja sowie Menschen mit Beeinträchtigungen wurden als »asozial« verfolgt. Zur Verfolgung konnte auch die Unangepasstheit der Eltern führen.

Als »asozial« Verfolgte gehörten lange Zeit zu den sogenannten vergessenen Opfern. Die Stigmatisierung überdauerte auch nach der Befreiung, und Betroffene litten häufig weiterhin unter dem diskriminierenden Jugendhilfesystem und unter den abwertenden Zuschreibungen. Viele lebten bis zum Ende mit dem Trauma und der Scham und haben sich nicht mal ihren engsten Menschen anvertraut. Erst im Jahr 2020 wurden sie nach jahrelanger Aufklärungsarbeit von Überlebenden, Angehörigen, Verbündeten und Aktivist*innen als eine Opfergruppe des Nationalsozialismus anerkannt.

Auch das Jugend-KZ Uckermark gehörte lange Zeit zu den vergessenen Lagern. Neben der Verharmlosung, Nichtbeachtung oder teilweise Leugnung der Verfolgtengeschichte der sogenannten »Asozialen« hat dazu auch die Tatsache beigetragen, dass das Jugend-KZ eine Einrichtung der nationalsozialistischen »Fürsorgeerziehung« war und als Einrichtung der Jugendhilfe verharmlost wurde. Die Anerkennung als Konzentrationslager erfolgte erst Anfang der 70er Jahre.

Unmittelbar nach dem Krieg wurde das Gelände von den Truppen der Roten Armee und zwischen 1970 und 1993 durch die militärische »Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte« genutzt. Die Fläche wurde in dieser Zeit stark überformt, sodass aus der Zeit des Konzentrationslagers kaum etwas sichtbar geblieben ist. Nach dem Zusammenbruch der DDR und dem Abzug der sowjetischen Truppen lag das Gelände brach und der Zugang wurde durch einen Zaun verwehrt. Im Zeichen des Vergessens wuchs bis in die späten 1990er Jahre im wahrsten Sinne des Wortes Gras über die Geschichte des ehemaligen Jugend-KZ und späteren Vernichtungsortes Uckermark.

Angestoßen durch die autonome FrauenLesben-Bewegung und Aktive aus der Lagergemeinschaft Ravensbrück fand im Jahr 1997 das erste antifaschistische Baucamp auf dem Gelände statt. Aus diesem Baucamp und den antifaschistisch-feministischen Aktivitäten am und zu diesem Ort gründete sich die »Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark«. Die Initiative organisierte 2005, 60 Jahre nach der Befreiung, die erste Gedenkveranstaltung vor Ort. Unter anderem durch jährliche Bau- und Begegnungscamps entstanden im Laufe der Zeit eine Ausstellung zur Geschichte des Lagers, Aufsteller mit Porträts der Gefangenen, ein Gedenkstein, Markierungen zur Kennzeichnung der ehemaligen Lagerstruktur, Infoboxen und vieles mehr. Nach weiteren Informationen und Quellen zu suchen, aus denen sich die Geschichte des Ortes erschließt, bleibt auch heute noch eine wichtige Aufgabe, da es nach der Befreiung nur wenige Überlebende gab, die ihre Geschichten erzählten.

Die Rolle des Offenen Gedenkens

Die antifaschistische und feministische Initiative pflegt schon seit den Anfängen einen intensiven Kontakt zu den Zeitzeug*innen und deren Angehörigen. Unter anderen haben Maria Potrzeba, Hildegard Lažik, Stanka Krajnc-Simoneti, Hilde Reddig, Łucja Barwikowska, Irma Trksak, Anita Köcke, Anni Kupper, Ella Nürnberg als Überlebende der Haft im KZ Uckermark und Sieglinde Helmsdorf als Überlebende der Fürsorgeeinrichtungen im Nationalsozialismus ihre Geschichten geteilt und dazu beigetragen, dass die Geschichte des Ortes erschlossen und greifbar wurde und nicht in Vergessenheit geriet. Der Kontakt zu ihnen schafft eine persönliche und emotionale Bindung zu der Geschichte, er zwingt uns nach den Spuren überall zu suchen: im Alltag, in der Familie, an vertrauten Orten.

Die Initiative arbeitet mit dem Konzept des »Offenen Gedenkens«, der Idee einer selbstgestaltenden, aktiven und antifaschistischen Gedenkform. Offenes Gedenken sperrt die Geschichte nicht in der Vergangenheit ein, sondern sucht nach Kontinuitäten und Gegenwartsbezügen mit Verbindungen zum eigenen Alltag und den subjektiven Perspektiven und Wünschen der Überlebenden. Offenes Gedenken verweigert sich einer starren Musealisierung und akzeptiert, dass Gedenken unterschiedliche Formen annehmen kann und dass Menschen auf unterschiedliche Weisen trauern. Wir arbeiten als Gruppe und diskutieren viel über Veränderungen und neue Bauten auf dem Gedenkort, dabei sind für uns zwei Sachen nicht verhandelbar: der Fokus auf die Pers­pektive der Überlebenden und eine antifaschistische Haltung. Unser Ziel ist es, dem Wunsch der Überlebenden zu folgen und einen würdigen Gedenk­ort zu schaffen – einen Ort, an dem Menschen trauern und erinnern können. Die körperliche und gestalterische und forschende Arbeit auf dem Gelände (oder in Archiven) gehören ebenfalls dazu. Auch als Gruppe sind wir offen für neue Mitstreiter*innen: Zu den jährlichen Baucamps kommen immer neue Menschen dazu und bekommen dadurch die Möglichkeit, den Gedenkort mitzugestalten und sich in der Initiative zu engagieren.

Es liegt auf der Hand, dass die Arbeit grundlegend verändert wird, wenn Überlebende sterben und keine Zeitzeug*innen mehr kommen können. Schon seit längerem versucht die Initiative die Stimmen und Geschichten der Überlebenden zu bewahren – es gibt Filme, Audioaufnahmen, Fotos. Diese Art der Dokumentation wird zunehmend wichtiger. Dennoch, die Besuche und das Lebendige an der Erinnerung, die in Gesprächen geteilt wird, lässt sich nicht festhalten. Umso wichtiger ist es, dass ein enger Kontakt zu dem Sohn von Łucja Barwikowska, Marek Barwikowski, besteht. Łucja ist am 10. September 2022 gestorben. Seit ihrem Tod erzählt ihr Sohn mit seiner Frau und seinem Enkelsohn auf den Baucamps die Geschichte seiner Mutter weiter. Auch beim diesjährigen Baucamp haben uns Marek und seine Familie besucht und uns die Geschichte von Łucja erzählt und mit uns über aktuelle politische Herausforderungen diskutiert. Wir haben eine kleine Gedenkfeier am Gedenkort veranstaltet, um gemeinsam der Opfer des Jugendkonzentrationslager Uckermark zu gedenken. Es waren intensive zehn Tage: Wir haben uns mit Biographien von Überlebenden beschäftigt und sind während der Instandhaltung und Bebauung des Gedenkortes in der Hitze ordentlich ins Schwitzen gekommen. Zwei externe Referent*innen vom kikk-kollektiv haben für uns einen Klassismus-Workshop angeboten und Menschen dazu angestoßen, Ideen für konkrete und praktische Formen der Solidarität mit Betroffenen von Klassismus zu entwickeln. Wir haben auch einige neue Freund*innen in der Umgebung finden können – wir freuen uns sehr darüber, dass wir das Projekt Verstehbahnhof in Fürstenberg an der Havel und einige der dort Aktiven näher kennengelernt haben. Sie haben mit uns deren Werkstatt und das Know-How geteilt und dadurch auch anspruchsvolle Bauvorhaben ermöglicht. Vielen Dank dafür! Neben politischen Auseinandersetzungen, vielen neuen Erkenntnissen über sich selbst und die Geschichte sind auch neue Freund*innenschaften und Vernetzungen entstanden. Wir haben uns auch hin und wieder Urlaubszeit gegönnt, denn »Nie wieder ist jetzt« und dafür brauchen wir einander und ab und zu auch etwas Entspannung.

Und nach dem baureichen Sommer? Die Initiative kümmert sich nicht nur um den Gedenkort, sondern veröffentlicht auch Beiträge und Stellungnahmen, sucht nach vergessenen Geschichten, gibt Workshops, organisiert Veranstaltungen, vernetzt sich mit antifaschistischen Gruppen und versucht Klassismus alltagsbezogen und konkret zu bekämpfen.

Die Verfolgten wurden damals als »Mädchen« und »Frauen« gelabelt. Im heutigen Verständnis ist mitzudenken, dass diese Geschlechterkategorien nicht zwingend bei allen Gefangenen der Selbstidentifizierung entsprachen.↩

Weitere Infos zur Geschichte des Ortes und der Initiative:

https://gedenkort-kz-uckermark.de

Kontakt: initiative@gedenkort-kz-uckermark.de

Für die Umsetzung verschiedener Projekte benötigen wir dringend Spenden. Auf Wunsch können wir eine Spendenbescheinigung ausstellen.

Spendenkonto:

Initiative Gedenkort KZ Uckermark e.V.

DE61 4306 0967 7924 5544 00

Titelbild: Aufsteller mit Portraits der Gefangenen. Foto: Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V.