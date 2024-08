Ernährungswende von unten

Der Ernährungsrat Kassel und Region ist ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss, der sich für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem vor Ort einsetzt. Wir Mitglieder sind überzeugt, dass eine gute Ernährung für alle nicht allein durch individuelle Konsumveränderungen erreicht werden kann. Es bedarf auch kollektiver Lösungen, wie zum Beispiel einer Kantine für alle.

Aktive vom Ernährungsrat Kassel und Region

In Kassel und der Region gibt es bereits seit Jahren eine lebendige Bewegung für eine Ernährungswende: 2009 entstand in Kassel die erste deutsche Initiative »Essbare Stadt«. Es gibt eine aktive foodsharing-Community, regelmäßige vegane Treffen und innovative Gastro-Konzepte. Darüber hinaus haben sich im Umland viele landwirtschaftliche Betriebe angesiedelt, die alternative Bewirtschaftungs- und Vermarktungsformen voranbringen. Nicht zuletzt gibt es den Fachbereich »Ökologische Agrarwissenschaften« der Universität Kassel.

Die Gründung unseres Ernährungsrats geht letztlich auf das ZukunftsDorf22 zurück. Das selbstorganisierte Dorf (siehe CONTRASTE Nr. 458) bestand 100 Tage im Sommer 2022 und bot Raum für Veranstaltungen parallel zur documenta 15. Zwischen selbstgebauten Kuppelzelten, Kunst­installationen und Hochbeeten fand das Dorfleben statt. Wöchentlich wurde eine Küche für Alle mit leckerem veganen Essen veranstaltet.

Gründung des Vereins

Ebenfalls Teil des Programms war eine fünfteilige Veranstaltungsreihe »Ernährungswende in Kassel«. Die Themen reichten von der Klimarelevanz des Ernährungssystems über Konzernmacht und kommunale Kantinen bis hin zur großen Frage, wie eine gute Ernährung für alle aussehen könnte. Den Abschluss bildete ein Workshop unter der Überschrift »Ernährungspolitik von unten – Wie können wir uns gemeinsam einsetzen für nötige politische Maßnahmen?«. Die Ankündigung versprach: »Diese Veranstaltung ist zwar die letzte der Reihe, aber hoffentlich nicht das Ende.«

Der Workshop zeigte, dass das Interesse an einer kontinuierlichen ernährungspolitischen Struktur groß ist. Wir verabredeten uns direkt für ein Folgetreffen und richteten eine Mailingliste ein. Über die nächsten Wochen etablierte sich so ein zweiwöchentliches Plenum.

Es gab viele Ideen, doch die Frage war: Was sollen wir zuerst angehen? Letztlich entschieden wir uns, zunächst einen formellen Verein zu gründen, um die rechtliche Grundlage für Projekte und Fundraising zu schaffen. Der Tatendrang aus dem Sommer kollidierte jedoch mit dem zähen Vereinsrecht. Manche, die bis dahin regelmäßig zu Treffen kamen, zogen sich zurück. Am 22. Februar 2023 war es dann aber geschafft und wir hielten schließlich die formelle Gründungsversammlung als Verein »Ernährungsrat Kassel und Region« ab.

Erste Projekte

Nun konnten wir endlich mit der inhaltlichen Arbeit loslegen. An zwei Tagen steckten wir unsere Köpfe zusammen, natürlich mit leckerem Mittagessen. Wir verschafften uns gemeinsam einen Überblick über die gegenwärtige politische Landschaft und entwickelten unsere ersten Projekte.

Die Arbeitsgruppe »Bündelzentrum« gründete sich mit dem Vorhaben, eine Struktur zu schaffen, die Kantinen und Gastronomie ermöglicht, unkompliziert an lokal erzeugte Bio-Produkte zu gelangen. Bislang ist es größtenteils nur mit hohem Aufwand möglich, lokale Produkte zu beschaffen. Gleichzeitig haben auch Erzeuger*innen aus Stadt und Umland Schwierigkeiten bei der regionalen Vermarktung. In einem Bündelzentrum sollen die Erzeugnisse aus der Region an einem zentralen Ort in Kassel angenommen und von dort weiterverteilt werden.

Außerdem bildete sich eine weitere Arbeitsgruppe mit dem Titel »Kantine für Alle«.

Kantine für Alle

Auf Grundlage unserer Erkenntnis, dass sich eine gute Ernährung nicht bloß durch individuelle Konsumveränderungen herstellen lässt, sondern kollektiver Lösungen bedarf, entstand unsere konkrete Idee einer Kantine für Alle in Kassel.

Die Kantine sollte an einem festen Ort angesiedelt sein, der möglichst zentral und gut an den ÖPNV angebunden ist. Essen gibt es zu festen Öffnungszeiten, zunächst einmal wöchentlich. Der Speisesaal soll nicht nur zum Essen dienen, sondern auch ein Ort für Begegnungen sowie für politische und kulturelle Veranstaltungen sein. Die Arbeit wollen wir selbst organisieren und mit vielen Ehrenamtlichen übernehmen.

Unsere Gäste sollen die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln. Anders als bei Betriebskantinen oder Uni-Mensen steht keine Zielgruppe im Fokus, sondern alle sind willkommen. Und da das Essen gegen eine freiwillige Spende ausgegeben wird, können auch Menschen mit wenig Geld teilhaben. Das Essen soll pflanzlich sein, denn das ist klimafreundlich, schont die Umwelt und die Tiere. Zudem ist pflanzliches Essen inklusiv, da es mit vielen Ernährungsweisen und religiösen Speisegesetzen kompatibel ist. Die Lebensmittel sollen möglichst regional und ökologisch sein. Durch direkte Kooperationen wollen wir zur Agrarwende in der Region beitragen. Foodsharing und Stadtgärten sollen das Angebot ergänzen, außerdem sind wir Mitglied im Kasseler Bioladen »Schmackes«.

Die nächste Hürde war die Finanzierung: Woher kommt das Geld für Miete, Lebensmittel und so weiter? Einnahmen für das Essen sollten einen Teil beitragen, aber die Kantine sollte kein kostendeckender Wirtschaftsbetrieb werden. Denn: Gutes Essen ist ein Grundrecht.

Also schrieben wir Anträge, und im April kam dann die Zusage für eine erste Förderung durch die Stadt Kassel. Passenderweise lud uns etwa zeitgleich das Kulturzentrum Schlachthof ein, in ihrem Raum im Schillerviertel – dem Tschilla – mit unserer Kantine zu starten. Am 7. Mai 2024 war es soweit: Der Auftakt unserer Kantine für Alle!

Und jetzt fängt die Arbeit erst richtig an! Schichten planen, Einkäufe koordinieren, kochen, Stühle schleppen, Essen ausgeben, Abrechnungen erledigen…Aber es lohnt sich: Jede Woche kommen rund 50 Menschen und genießen das Essen.

Weitere Aktivitäten

Wir treten nicht nur mit der Kantine in Erscheinung. Zu unseren weiteren Aktivitäten zählen Kinovorstellungen, eine Lesung, Besuche bei Betrieben, die Erstellung einer Webseite und zweier Flyer. Die »Essbare Stadt« und das Projekt »nearbuy« sind Mitglieder im Ernährungsrat, und bald wird auch der Betrieb »alles im grünen Bereich« der Kommune Niederkaufungen dazukommen.

Unseren Fokus legen wir bei all dem auf unsere Region. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass die maßgebliche Agrar- und Ernährungspolitik weit entfernt gemacht wird: in Wiesbaden, Berlin und Brüssel. Überregionale Vernetzung ist uns daher wichtig. Beispielsweise waren wir letztes Jahr auf dem System Change Camp in Hannover und bei der Konferenz »Tierzahlen runter, und zwar gerecht!« in Berlin. Außerdem sind wir Mitglied im deutschlandweiten Netzwerk der Ernährungsräte.

Titelbild: Ein Teil des Teams der Kantine für Alle in Kassel. Foto: Nina Schad