Das Wunder von der Keupstraße

Keupstraße mal ganz anders: Vor Jahren wurde sie durch das Nagelbomben-Attentat des NSU bekannt. Nun gibt es andere Schlagzeilen, denn jüngst wussten sich 50 Mieter*innen eines Häuserblocks innerhalb von nur zwei Wochen erfolgreich gegen Kälte-Schikane zu wehren. Ein Wunder geschah – die angeblich nicht zu reparierende Heizung läuft wieder.

Rainer Kippe, SSM/Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot

Am Abend des 23. September, als es schon spät wurde und die meisten Fälle abgearbeitet waren, saßen noch zwei junge Frauen bei der wöchentlichen Sozialberatung des SSM (Sozialistische Selbsthilfe Köln-Mülheim). Eine von ihnen war Mieterin in den so genannten »Arbeiterhäusern« in der benachbarten Keupstraße, einer historischen Wohnanlage, die in den 1980er-Jahren mit öffentlichen Mitteln der Sanierung Mülheim/Nord instandgesetzt worden waren. Mit ihr war die Sozialarbeiterin aus dem Jugendladen der Keupstraße gekommen.

Die beiden zeigten uns einen Aushang, der seit einigen Tagen in den Häusern hing, einzig unterzeichnet mit »Abt. Hausverwaltung«. Überschrieben war der Aufruf mit einem dreisten »ACHTUNG« auf rotem Grund. Den »Sehr geehrten Damen und Herren« wurde mitgeteilt »dass die Heizungsanlage in Ihrer Wohnung derzeit nicht funktionsfähig ist«. Dies sollte auch so bleiben, denn ungenannte »Fachfirmen« hätten festgestellt, dass »eine Reparatur oder Wiederinbetriebnahme (der Heizung) auch mittelfristig nicht möglich ist«. Der Einbau einer neuen Heizung benötige »ein Genehmigungsverfahren der zuständigen Denkmalschutzbehörde«, eine Genehmigung liege aber derzeit nicht vor. Um die Nötigung perfekt zu machen, wurde den »Sehr geehrten Damen und Herren« noch verboten, Elektroheizkörper einzuschalten, da dies die vorhandenen Leitungen nicht zuließen, es bestünde Brandgefahr. Den Mieter*innen wurde daher »dringend empfohlen, eine neue Wohnung zu beziehen«.

Natürlich hatte niemand aus den Häusern ein Ausweichquartier. Unter den 50 Bewohner*innen waren viele alte Menschen und Kinder aller Altersstufen, die bereits anfingen, sich mit vielen Decken und heißem Tee gegen die zunehmende Kälte zu schützen. Einige couragierte Mieter*innen waren bereits bei der Stadt und beim Bezirksbürgermeister vorstellig geworden, aber nichts geschah. Gemeinsam mit den beiden Frauen beschlossen wir vom SSM, für den kommenden Montag eine Mieter*innenversammlung einzuberufen. Wir verschickten einen Rundbrief an alle uns bekannten Unterstützer*innen, bereiteten Schreiben an die Verwaltung, an Presse und Fernsehen vor. So versammelten sich dann Bewohner*innen und ein Aktionskreis im Jugendladen. Beschlossen wurde ein gemeinsamer Aufruf zur Hilfe an die Öffentlichkeit.

Das Echo war überwältigend. Die WDR-Lokalzeit kam und sendete abends schon an erster Stelle zum Heizungsskandal, die Kölner Boulevardzeitung »Express« setzte die Geschichte auf die Titelseite. Ein Anwalt aus dem Kreis der Sozialberatung bereitete eine einstweilige Verfügung vor Gericht vor und ermittelte beim Grundbuchamt die Namen der beiden Eigentümerinnen, einer umtriebigen Kölner Geschäftsfrau namens Ines Hoerner, die in einer luxuriösen Villa im Kölner Nobelviertel »Hahnwald« gemeldet ist, und einer angesehenen Physiotherapeutin in der Schweiz namens Heike Watzel. Als die beiden sich nicht rührten, erließ das Amtsgericht Köln eine einstweilige Verfügung, welche die Eigentümerinnen verpflichtete, die Heizung wieder in Gang zu setzen. Bei Nichterfüllung der Anweisung des Gerichts drohte ein empfindliches Strafgeld.

Schon zwei Tage nach dem gerichtlichen Erlass kursierte die Nachricht, dass ein Installateur im Hause erschienen war und die Heizung wieder angeschlossen hatte. Wieder berichteten die Medien. Die zuständigen Behörden samt Oberbürgermeisterin Reker haben dagegen immer noch nicht Stellung bezogen. So weiß nun niemand, was eigentlich Sache ist, und wieso die Heizung, die angeblich unbenutzbar war, in wundersamer Weise auf einmal wieder ihren Dienst tun konnte.

Die Bewohner*innen und Unterstützer*innen feierten dennoch auf einer Kundgebung vor ihren Häusern mitten im ehemaligen Sanierungsgebiet Mülheim ihren Sieg. Dabei erinnerten sie an die Rettung der ganzen Keupstraße vor dem Abbruch im Jahre 1981 und an das Nagelbomben­attentat im Juni 2004, das nur 50 Meter entfernt stattgefunden hatte. Es sprach auch der Vorsitzende der Islamischen Gemeinde und gelobte Unterstützung unter dem Motto »Birlikte – Gemeinsam sind wir stark«.

Spürbar verändert hat sich das Selbstbewusstsein der Mieterinnen und Mieter. Sie führten das Fernsehen durch die in den 90er-Jahren grundlegend sanierten Gebäude und zeigten die Mängel in den Wohnungen, wie Schimmel, defekte Fenster und fehlende Rauchmelder. Für das nächste Treffen haben wir die Gründung einer Interessengemeinschaft auf die Tagesordnung gesetzt, um selbstorganisiert die Mieterrechte in den »Arbeiterhäusern« gemeinsam durchzusetzen.

Weitere Informationen: wohnungsnot.koeln

Titelbild: Kundgebung vor den »Arbeiterhäusern« der Kölner Keupstraße. Foto: Helmut Nick