Bericht vom Sommerplenum: Unter Gemsen

Auf 700 Meter Höhe tagte vom 29. Juni bis 1. Juli 2024 das Sommerplenum der CONTRASTE in Wertschach in Kärnten. Dabei waren die Redaktionen aus Klagenfurt, Graz, Stuttgart, Köln und Kassel. Untergebracht waren wir bei dem queerfeministischen GemSe-Projekt (Gemeinsam Sein). Gemsen sind übrigens dafür bekannt, dass sie auch in schwierigem Gelände Pfade finden und ein besonders großes Herz haben.

Für die kommenden Monate planten wir die Schwerpunkte, unter anderem zu Permakultur, Sozialer Verteidigung und zum 40-jährigen Jubiläum der CONTRASTE. Im Oktober werdet ihr dazu zwei Seiten mit interessanten Artikeln aus älteren Ausgaben seit 1984 lesen können. Zudem gibt es Rückblicke und einen hoffnungsvollen Ausblick in hoffnungslosen Zeiten von John Holloway. Als Jubiläumsgeschenk werden wir unser PDF-Archiv von der ersten Ausgabe an auf unserer Homepage eröffnen. Seit Monaten haben wir fleißig daran gebastelt, um unseren CONTRASTE-Wissensschatz mit allen teilen zu können.

Die Stimmung auf unserem Plenum war wieder sehr gut, dazu trug auch die Aboentwicklung bei. Summa summarum: 14 Abos mehr seit Jahresanfang. Nuuuur die Geldsorgen drücken weiterhin. Trotzdem: Immer weiter, immer heiter! Im Winter plenieren wir online am 24. und 25. Januar, dazu laden wir euch wieder herzlich ein.

Redaktion Köln

Bild: V.l.n.r.: Regine Beyß, Ariane Dettloff, Brigitte Kratzwald, Eva Schmitt (hinten), Peter Streiff, Hans Wieser, Heinz Weinhausen (vorne). Foto: Hannafred (GemSe)