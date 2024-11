7.000 Euro für die CONTRASTE

Liebe Leser*innen,

dank eurer engagierten Unterstützung konnten wir das letzte Spendenziel von 9.000 Euro übertreffen. Somit haben wir endlich eine Rücklage und zugleich können wir unser finanziellen Unterstützungsbedarf um 2.000 Euro für die Aktion 2025 senken, ohne in Schieflage zu kommen. Gänzlich auf die Spendenaktion könnten wir verzichten, wenn 140 Abonnent*innen dazukämen. Neue kontinuierliche Dauerspender*innen (Fördermitgliedschaft) könnten diese Zahl reduzieren. Daran werden wir auch im kommenden Jahr »tüfteln« und ihr könnt dabei durch Weiterempfehlung oder Verschenken von Kennenlernabos mitwirken. Übrigens hilft uns hier die moderate Preiserhöhung in unserer Kalkulation nicht weiter, da diese zusätzlichen Einnahmen in die inflationsbedingte Erhöhung unserer Honorare für Aboverwaltung, Layout, Anzeigen und Koordination fließen. Unsere redaktionelle Tätigkeit bleibt weiterhin ehrenamtlich, wie auch das Schreiben der Artikel all unserer Autor*innen.

So bitten wir euch wieder, in euren Portemonnaies und Spardosen nachzuschauen, ob da trotz schwierigen Zeiten noch was für die Förderung wichtiger Zeitungsarbeit abgezweigt werden kann. Damit die Nachrichten und Erfahrungen von Neuem im Alten verbreitet werden und zum Mitmachen anregen. Sie bedeuten Hoffnung, dass die Herrschaft von Menschen über Menschen tatsächlich durch Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit überwunden werden kann, dass eine andere Welt möglich ist. Ohne die Stärkung von Commons, Allmenden, Sozialisierung von Land und Produktionsmittel wird dies sicherlich nur ein schöner Traum bleiben.

In den letzten Wochen sind 336 Euro an Spenden eingegangen, die nun schon in die Aktion 2025 einfließen. Vielen Dank. Gleich neun neue Abos sind zu vermelden, darunter sechs Jubiläumsabos und ein Kollektivabo, 15 Probeabos wurden bestellt.

Gerne würdigen wir unsere Spender*innen durch Namensnennung. Schreibt dazu bitte im Verwendungszweck »Name ja« oder sendet eine E-Mail an abos@contraste.org.

Aus der CONTRASTE-Redaktion grüßt

Heinz Weinhausen